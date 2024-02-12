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「CP值天花板」一瓶油至少5種用法！全方位美膚抗老還省荷包

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

「以油養膚」是冬季擁有細緻膚況的關鍵，因為肌膚最外層的皮脂膜是親油性的，因此不只是要補水，補油也很重要，同時還可以鎖住肌膚的水分，而「美容油」可以有非常多種使用方式，可以說是「CP值天花板」，現在全面教給你，只需一瓶油，就能養出完美肌膚。

▲製造日期,美妝,化妝品,彩妝,保養,。（圖／達志示意圖）

1.單純養膚滋潤

美容油通常都是使用在精華之後、乳霜之前，可以加強肌膚的潤澤度，尤其是乾性肌膚更可以把這步驟加進保養程序裡面，包準卡粉起皮等問題通通消失。

2.粉底液加潤

冬季不少人都有底妝不貼膚的問題，建議這時可以用粉底液混合幾滴美容油，就可以幫助粉底液變得更滋潤、貼膚，同時妝效也會更自然。

▲嬰兒油,保養,美容。（圖／達志示意圖）

3.水噴霧更保濕

針對部分的水噴霧，也可以在裡面加幾滴美容油，使用前先搖均勻混合之後，冬季隨身攜帶補噴，一瓶就可以潤澤有感，補水又補油。

4.身體呵護加強

台灣女孩多半都喜歡輕透感的乳液，夏天用很可以，但冬天常常會有不夠力的狀況，建議就可以把身體乳或是護手霜加進幾滴美容油，滋潤身體，還不需要更換全新的產品。

▲頭髮,護髮,秀髮,髮絲,長髮,直髮。(圖／達志示意圖)

5.頭髮養護很可以

染燙頻繁的女性，建議一周可以做一次自製髮膜，用滋潤度較強的髮膜添加美容油之後，塗抹在髮中到髮尾的位置，然後使用塑膠袋包起來，等待10到15分鐘，深層滋潤養護。

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關鍵字：

美容油, 保養

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