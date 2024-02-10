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4部必看古裝劇！劉詩詩《一念關山》化身美人殺手　回歸再翻紅

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文／女子學

從2023年末開始的古裝劇熱潮，到現在還在持續！劉詩詩與劉宇寧主演的《一念關山》更是在網路上掀起熱議。不只劇情集集精彩，有行雲流水般美感的武打戲更是讓人印象深刻，全劇雖已完結，不過熱度依舊不減。

編輯今天除了要介紹《一念關山》劇情重點外，也要回顧其他幾部在2023年看過的作品，推薦給一樣喜歡古裝劇的影迷們。

1.《一念關山》

古裝武俠劇《一念關山》由劉詩詩、劉宇寧主演。劇情圍繞在梧國使團「關山小隊」前往敵國救帝的過程。闊別6年重回古裝劇的劉詩詩，在劇中的美貌被譽為「美人殺手」，這次的回歸也讓人讚嘆她的實力依舊。

劉詩詩這次飾演的角色是安國朱衣衛左使－任如意。她在假死後離開安國，因機緣巧合與梧國六道堂堂主－寧遠舟（劉宇寧飾）相識。在命運的安排下，任如意意外成為救帝使團「關山小隊」的一員。一路上與寧遠舟並肩作戰抵抗外敵，兩人也因此產生情愫。原先是個冷血殺手的如意，也在這過程中慢慢解開心房，與寧遠舟相愛，並與隊員們成為生死與共的好友。這群人一同齊心抗戰、互相合作的熱血故事是本劇的一大看點。

2.《神隱》

近期的熱度榜冠軍《神隱》為仙俠劇，改編自同名小說，是陸劇《千古玦塵》的續篇。由趙露思、王安宇主演，劇情前半段並不是特別新奇，但隨著故事的推演、角色在劇中的轉變成長，後半段的故事十分精彩，值得一看。

《神隱》故事講述著水凝獸阿音（趙露思飾）與師兄古晉（王安宇飾）的虐心故事。兩人原是情投意合的戀人，但因阿音被認定是古晉的劫難，因此被迫犧牲生命到人間歷劫。而千年後，兩人皆有了不同的身份，也成為能相互匹敵的伴侶。他們一同面對世間險惡也一起守護蒼生。

3.《雲之羽》

因演出《蒼蘭訣》小蘭花一角爆紅的虞書欣，2023年的古裝作品《雲之羽》也受到許多關注。這次再度與張凌赫合作演出，讓許多影迷期待，希望他們在《蒼蘭訣》沒談成的戀愛，能在這部有完美結果。

劇情講述著一向玩世不恭的公子哥宮子羽（張凌赫飾），在父親驟然離世後，意外成為家族掌門人。在他的選親大典中，間諜雲為衫（虞書欣飾）偽裝成新娘潛入他身旁，兩人就此展開一場刻骨銘心的虐戀。主打懸疑的江湖劇情，本劇最大的看點即是不斷翻轉的故事情節。雲為衫的間諜身份想必是一定會被揭發，但後續宮子羽要如何面對這一切，就需要影迷們觀影體會了。

4.《護心》

仙俠劇《護心》改編自九鷺非香同名小說，由侯明昊、周也主演，全劇共40集，劇情緊湊快速，同樣也是一場虐心的戀愛故事。

劇情講述著擁有不死之身的天曜靈龍（侯明昊飾）因被心愛之人利用遭到斬殺，他也因此被封印數年、龍體散落於四處。他的護心鱗在被殺害時，掉落在先天心臟不全的雁回（周也飾）的身體裡。而天曜得知後，便展開一連串的計畫拐騙雁回，用護心鱗威脅要她幫助自己找回身體，兩人的故事也就此展開。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 陸劇, 古裝劇, 一念關山, 護心, 神隱, 雲之羽

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