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別再只會送玫瑰味！情人節送香水指南：木蘭、梔子花更優雅

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

情人節即將到來，想趁著節日給另一半一個驚喜，香水是近年很受歡迎的選擇，讓她把你的心意噴在身上，更是很曖昧的展現，以下就盤點近期幾款大勢女香，送給她絕對體面又好聞。

＃Acqua di Parma 2024無限木蘭淡香精限定版，100ml、售價10,800元

▲Acqua di Parma,ARMANI,香水,卡地亞,。（圖／品牌提供）

義大利香氛品牌Acqua di Parma的無限木蘭沒有玫瑰常見的陳腔濫調，不走基礎款但是又很令人淪陷的淡雅花香，充滿氣質又高雅的氣息，真的沒有女孩可以抗拒，這次推出的情人節限定版，更是換上全新的花卉設計包裝，只要在2月1日到14日購買任一100ML香水加任一身體系列商品，即贈情人節限定禮物袋。

＃ARMANI PRIVÉ高級訂製香水寰遊系列－璨白金繼，100ml、售價13,800元

▲Acqua di Parma,ARMANI,香水,卡地亞,。（圖／品牌提供）

創辦人亞曼尼把日本東京旅行的印象，運用香材展現出極致簡約清爽的俐落香氣，瓶身運用15世紀日本傳統「金繼」工藝製作，打造宛如用金粉修復破裂瓷器的質感，透過手工摘採的大花茉莉、鹽萃茉莉，輔以依蘭以及鈴蘭香氣，展現出優雅清新的白花香調。

＃卡地亞 美洲豹淡香水，售價3,000元－－4,200元

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Guerlain,香水,香氛,卡地亞。（圖／品牌提供）

▲品牌創意總監貞杜桑與第一隻美洲豹的樣貌。（圖／品牌提供）

高雅神秘的美洲豹向來是卡地亞經典品牌識別，從1914年就開始出現在珠寶作品之中，直到1919年才確立起牠的樣貌與型態，更一直是品牌創意總監貞・杜桑的最愛，透過各種不同的鑽石與珠寶，演繹出美洲豹力與美並濟的性感張力，悠揚曲線更是將小巧珠寶帶領到巔峰，造就經典模範。

▲Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,Guerlain,香水,香氛,卡地亞。（圖／品牌提供）

▲卡地亞美洲豹淡香水展現自信女性特質。（圖／品牌提供）

延續百年珠寶精緻奢華的巧思，卡地亞在全新美洲豹香水系列，應用宛如鑽石切割工法，讓玻璃瓶身刻畫出美洲豹剛毅臉部線條，再運用柔美的梔子花香氣，貫穿整個主線淡香水、淡香精與香精，透過兩種不同領域的結合，展現極致奢華典雅的氛圍，讓香水不再只是氣味，昇華成「隱形的珠寶」可以「穿戴」在身上。

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關鍵字：

Acqua di Parma, ARMANI, 香水, 卡地亞

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