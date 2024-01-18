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懷錶要價近1億！　120年大自鳴三問機芯復活

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▲▼ 汶萊王子婚禮 。（圖／翻攝IG）

▲Parmigiani La Rose Carrée方形玫瑰懷錶，約91,234,000元。（圖／Parmigiani提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

去年底正式回歸台灣市場的瑞士名錶Parmigiani Fleurier（帕瑪強尼），於新年之初再獻驚喜，今起至2月29日於高登鐘錶台北老爺形象店舉辦「Parmigiani Fleurier永恆機械藝術展」，展出一枚近1億元、獨一無二的La Rose Carrée方形玫瑰懷錶，創辦人Michel Parmigiani動員10名他認可的「金手指」工匠打造，古董時計修復師出身的他也親自上陣，為的是重現此懷錶所搭載已有120年歷史的老機芯風采，是傳奇製錶師Louis-Elisée Piguet於1898至1904年間製作的原創機芯，具複雜功能之最的大自鳴與三問報時功能。

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）
▲Parmigiani La Rose Carrée方形玫瑰懷錶的白金鍊也經過悉心打磨，每一小節有16個面。

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）
▲Parmigiani La Rose Carrée方形玫瑰懷錶搭載傳奇製錶師Louis-Elisée Piguet於1898至1904年間製作的原創機芯。

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）
▲Parmigiani La Rose Carrée方形玫瑰懷錶縞瑪瑙面盤。

Parmigiani孤品La Rose Carrée方形玫瑰懷錶不僅古董機芯精彩，外觀裝飾也是藝術品等級，正反錶蓋如鏡面倒影般呈現黃金比例的方形玫瑰鐫刻圖案，輔以晶瑩剔透的大明火琺瑯，呈現出夢幻的湛藍色調，身價高達250萬瑞士法郎（約台幣91,234,000元）；同場展出深受此懷錶啟發、5款Les Roses Carrées 大明火系列之中的Rosa Alba三問報時腕錶與Rosa Cosmica三問報時腕錶，軍官式底蓋同樣呈現結合雕刻與琺瑯工藝的方形玫瑰圖案，打開後能欣賞PF355三問報時機芯，定價約60萬瑞士法郎（約台幣21,896,000元）。

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）
▲Parmigiani Cosmica三問報時腕錶，約21,896,000元。

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）
▲打開Parmigiani Cosmica三問報時腕錶軍官式底蓋，顯露PF355機芯精緻細節。

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）
▲Parmigiani Cosmica三問報時腕錶的錶殼、錶圈與底蓋外圈以方形玫瑰手工精雕裝飾，面盤與底蓋則運用大明火琺瑯工藝。

Blancpain迎接農曆新年來臨，打造限量1只的龍主題Villeret三問報時腕錶，白色面盤看似低調，實際是暗藏頂級複雜功能三問報時的傑作，更令人驚艷是錶背有Blancpain Métiers d'Art藝術工坊內的金雕大師鐫刻的龍形金雕圖案，取「五趾龍爪」逗弄龍珠型態，隨著著三問報時的時、刻、分節奏，由五個零件組成的龍，從頭到尾都會隨之擺動，是錶上有趣的動偶設計，為台北101專賣店的獨賣款，已蒙收藏家珍藏。

▲▼ Parmigiani,Blancpain 。（圖／公關照）▲Blancpain以龍為主題推出全球限量1只的Villeret三問報時腕錶，10,014,000元。（圖／Blancpain提供）

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關鍵字：

Parmigiani, 帕瑪強尼, 高登鐘錶, Blancpain

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