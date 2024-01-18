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陳庭妮不怕過年被親友催生「打算回二字」　愛HOGAN男女同款厚底鞋悄放閃　

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記者鮑璿安／台北報導

義大利鞋履品牌HOGAN 2024春夏系列發表，今（18日）請到藝人陳庭妮示範新款，她腳踩H-Stripes休閒鞋疊搭牛皮托特包，舒適穿搭讓她愛不釋手。聊到春節將至，在去年剛升格人妻的她，會不會擔心面臨親戚催生？陳庭妮表示，親友也都是出於關心，不會覺得問題很尖銳，面對早生貴子的祝福，就會回答「謝謝」。

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮此次以一身紅龍年元素的上衣，搭配H-Stripes黑色Logo拼接小羊皮休閒鞋。（圖／品牌提供）

陳庭妮此次以一身紅龍年元素的上衣，搭配H-Stripes黑色Logo拼接小羊皮休閒鞋，她對男女同款的流行趨勢非常滿意，直言自己腳比較大，有時候遇到心儀鞋款也不見得有尺寸，因此品牌Unisex模糊性別界限的設計，解決了她找不到鞋子的困難。是否會和另一半胡宇威穿一樣的鞋子？陳庭妮表示：「我們不會一起穿同色，但是可以是同個款式，家裡至少5、6雙是同款。」

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮自認是鞋款，家中鞋子數量至少有3位數。（圖／品牌提供）

陳庭妮自認是鞋款，家中鞋子數量至少有3位數，不定期會淘汰和購入新款，「品牌的增高款式可以讓自己身材看起來更修長，而且鞋底非常舒服，逛街走路不會不舒服是很開心的事情。」而農曆春季將至，陳庭妮有何規劃？她說這是發懶的最佳時刻，過年反而不喜歡安排出國旅遊的行程，最喜歡在家中跟親戚一起看電視，感到很溫暖。

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲Hogan H-Stripes銀色Logo拼接小羊皮休閒鞋。（圖／品牌提供）

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲(台灣限定色)Hogan New H222 乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲Hogan 薄荷綠牛皮肩背包。（圖／品牌提供）

HOGAN 2024春夏系列以當代建築以及大自然為靈感來源，H-STRIPES男女同款休閒鞋為主打重點之一，換上2024台灣限定色、丹寧藍拼接材質，擁有標誌性的大H字母logo和帶有垂直凹槽的厚底設計，能夠一秒增高。另有全新亮相的中性鞋款HOGAN H665，靈感來自慢跑鞋，側身簡約H字母logo搭配耐走鞋底設計打造舒適腳感。而配件包款標誌性HOGAN H-BAG，於本季採用溫柔大地色系以及亮麗螢光色調，綴以縫線和飄逸的皮繩，小巧廓形完美融入日常穿搭。

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo 與 Jean Paul Gaultier聯名系列（圖／品牌提供）

▲Jimmy Choo與Jean Paul Gaultier聯名系列請到全球流行天后Kylie Minogue演繹。（圖／品牌提供）

鞋履選擇多元，Jimmy Choo攜手Jean Paul Gaultier推出聯名系列成為叛逆優雅與高級訂製工藝的表達方式，在Jean Paul Gaultier設計脈絡中提取可發揮的元素，例如飾有鏈條五金件的金屬穆勒鞋、翻折水洗牛仔褲造型靴款、紋身圖騰書寫Jimmy Choo字樣的高跟鞋，甚至在透明鞋跟中有法國著名地標艾菲爾鐵塔和英國大笨鐘圖樣，串聯起Jean Paul Gaultier的不受常規局限的野心，鞋底亦有雙方品牌草寫，見證歷史性的融合。

關鍵字：

HOGAN, 2024春夏系列, 陳庭妮, 鞋履品牌, 時尚

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