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吳卓源踩JIMMY CHOO新鞋直呼「氣質都來了」　辣曬美腿傳授保養秘訣

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記者鮑璿安／台北報導

鞋履品牌JIMMY CHOO今（18日）舉辦2024春夏新品發表會，藝人Julia吳卓源穿著新款OTILLA涼鞋展現美腿線條，面對現場眾多華麗美鞋，她直呼太美了難以抉擇，推薦鞋櫃中一定要有一款細跟的JIMMY CHOO，可以應對多種場合。

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲吳卓源此次演繹新款OTILLA涼鞋，有標誌性的珍珠和水晶打造雙重亮點 。（圖／品牌提供）

吳卓源此次演繹新款OTILLA涼鞋，有標誌性的珍珠和水晶打造雙重亮點，搭配上黑白幾何線條的Avenue小包造型亮麗，她表示，「今天穿上這雙鞋感覺氣質都來了，很優雅的白色系，約會可以穿，太美了而且舒適度也非常讚」。吳卓源私下是如何保養美腿？她分享，運動是必要的，再來就是要擦乳液，也會定期去角質讓腿看上去更嫩白。

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲吳卓源穿IXIA 95 漆皮滴跟鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲IXIA SANDAL 95 。（圖／品牌提供）

這回逛店是否有看上心儀款式？吳卓源說，感覺到許多新設計小巧思，特別推薦一款銀色系的IXIA SANDAL 95，擁有獨特的滴跟（DROP HEEL）元素，她認為有簡約性感的感覺，也非常百搭。而她家中收藏不少高跟鞋，較多是粗跟款式，但她認為女生一定要必備一雙細跟的JIMMY CHOO高跟鞋，完全是優雅不過時的經典，很多場合都可以穿。

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲ Jimmy Choo品牌大使韓星(G)I-DLE成員曹薇娟演繹IXIA尖頭皮革高跟鞋  。（圖／品牌提供）

▲▼ Jimmy Choo 。（圖／品牌提供）

▲VINCA 95- GOLD 。（圖／品牌提供）

Jimmy Choo 2024 春夏系列為不少款式注入新穎「滴跟」，造型如水滴被定格在末端，IXIA尖頭皮革高跟鞋、AMEL漏跟涼鞋和ANDER露趾涼鞋都有此設計。而DIAMOND厚底運動鞋亦展現新生，在後跟採用長條祖母綠切割水晶繫帶，輕鬆打造日常風格；VINCA高跟涼鞋更是一件藝術品，鞋身採用金屬塗層皮革製作而成，腳背則飾以靈活的金屬流蘇鏈條，質感亮麗迷人。
 

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲Hogan H-Stripes銀色Logo拼接小羊皮休閒鞋。（圖／品牌提供）

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲(台灣限定色)Hogan New H222 乾燥玫瑰粉拼接休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ ｈｏｇａｎ 。（圖／品牌提供）

▲Hogan 薄荷綠牛皮肩背包。（圖／品牌提供）

同時，HOGAN 2024春夏系列以當代建築以及大自然為靈感來源，H-STRIPES男女同款休閒鞋為主打重點之一，換上2024台灣限定色、丹寧藍拼接材質，擁有標誌性的大H字母logo和帶有垂直凹槽的厚底設計，能夠一秒增高。另有全新亮相的中性鞋款HOGAN H665，靈感來自慢跑鞋，側身簡約H字母logo搭配耐走鞋底設計打造舒適腳感。而配件包款標誌性HOGAN H-BAG，於本季採用溫柔大地色系以及亮麗螢光色調，綴以縫線和飄逸的皮繩，小巧廓形完美融入日常穿搭。

關鍵字：

鞋履, JIMMYCHOO, Julia, 吳卓源, 春夏

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