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HOLA品牌啟動煥新升級　獨家商品比例提高至80%

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▲HOLA和樂家居總經理何采容。（圖／記者蔡惠如攝）

▲HOLA和樂家居去年啟動品牌煥新，總經理何采容（右）與副總經理蔡姍吟（左）跟新LOGO合影。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

去年居家市場備受考驗，看準消費者購物逐漸朝向「自我感受」，質感與喜好成為出手關鍵，而不再是低價優先的趨勢，考驗通路自有商品的執行力跟選品力，HOLA去年開始啟動品牌煥新的首間概念店，反應不俗，今年預計將更新7間店面成概念店型，並預計再開設2間百貨店，而位於林口三井的400坪大店也將在今年底登場。

▲HOLA品牌煥新計畫。（圖／業者提供）

▲HOLA和樂家居去年在中壢店開設旗下首間Outlet，將營業至今年2月，日後也會考量Outlet佈局。（圖／品牌提供）

2023年民眾逐漸走入後疫情時代，加上國境開啟，許多民眾選擇出外聚餐、購物、出國旅遊等活動，居家市場主要以剛性需求為主力，日系品牌如無印良品、宜得利等積極佈局600坪以上的旗艦大店，無印良品在高雄大立百貨的800坪旗艦店，以及宜得利在敦北商圈的1300坪旗艦店都在去年12月開出。

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

▲無印良品高雄大立店。（圖／業者提供）

▲無印良品近年積極拓展旗艦店型，其為最新開設的高雄大立旗艦店，有800坪空間。（圖／品牌提供）

HOLA去年主要致力在煥新品牌視覺及溝通品牌語言，包括在中和環球購物中心門市從100坪擴大至200坪空間，並重新改裝打造旗下首間概念店，包括陳列、燈光與物件擺設全都下心思，不走繁雜的塞滿陳列風，以留白方式讓空間感產生流動，減少雜亂的壓迫感，反而能讓每件商品好好被看見，改裝後該門市也成為百貨績效第一的店舖。

去年市場分析調查表示，消費者面對通膨產生的「生活成本」，更回歸到「自我感受」上，只想購買自己喜歡、感受到幸福的商品，價格已經不是最優先考量。

HOLA和樂家居總經理何采容表示，去年明顯感受到節慶裝飾等商品，某些單品銷量最高可成長到2倍，是近5年最高，像去年年末檔期就賣出3000棵耶誕樹，顯示在較年輕的消費者心中，價格不是最重要的考量，而是產品他們本身喜不喜愛、買了之後開不開心，像今年龍年春節系列開賣還不到一周，就已經賣出50%。

▲HOLA品牌煥新計畫。（圖／業者提供）

▲HOLA在去年陳設的聖誕小樹製造所，主打客製聖誕樹與展示限量萌禮。（圖／品牌提供）

業者表示，2023年主要業績動能以寢具、餐茶、傢俱等主力品類佔47%，風格品類包括décor、家紡、香氛衛浴佔比達19%，今年再致力於提高其業績佔比，兩個品項加起來目標將佔整體業績70%，在賣場內販售的商品會有80%是獨家品項，軟件將會成居家重點，今年則將風格定調為「療癒年」，選品方向著重在無壓設計、感官體驗與永續工藝之美。

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

▲IKEA、HOLA龍年系列。（圖／各業者提供）

▲HOLA龍年精選「本島舍」5款吉祥寓意印花，推出居家商品與送禮、裝飾小物，讓台味年也有文青風。（圖／品牌提供）

►IKEA春節系列融合北歐風　HOLA聯手「本島舍」打造台味年

關鍵字：

HOLA, 概念店, 療癒年

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