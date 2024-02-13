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管理學大師的5個建議　給今年想在工作上升職的人

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▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲職場有太多眉角，管理大師對於升職方法有5建議。（圖／Pakutaso、pixabay，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

職場上總有幾個解不開的謎，包括「已經做牛做馬了，為何升職就是沒我的份？」「為何總是一些共做能力比我低的人獲得提拔？」美國管理學大師勞倫斯‧彼得（Lawrence Peter）針對這種狀況，提出5個建議，讓你更有機會獲得提拔。

找到職涯貴人
職涯貴人就是能幫助你升遷的人，通常是公司中位階比你高的長官，但需要花一點時間辨識，找出誰是能真正幫助你在公司長期發展的選擇。

▲職場婦女,媽媽,女性,女強人,職場,產假。（圖／翻攝自pixabay）

激發貴人的動力
若你的目標貴人有能力提拔你到更高的位子，那就要讓對方知道，他提拔你「對他有什麼幫助」，或是「他失去你有什麼損失」。

從升遷僵局離開
也許你有一條可能的升遷管道，但已經有人卡在那個位子上了，然而你發現卡位的人「其實也不適任」，這代表其實你能力再好、或貴人再提拔也沒有用，這樣的狀況被稱為「彼得僵局」，就必須找其他路徑升職。但若卡位的人是有能力的，他就不叫「占位者」，沈住氣耐心等待，因為他會往上升職，而位子會空出來。

▲▼工作,職場,勾心鬥角,工作,上班族,過勞,加班,社畜（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

保持彈性
一個貴人能做的有限，如果他爬得不夠高，或是他已經不想再往上爬了，那就該找另一個更有動力的貴人來幫忙，才有能力攻佔更高的山頭。

▲沒人教過你的「職場生存5法則」 。（圖／取自LibreStock）

貴人愈多愈好
在霍爾定理來解釋，擁有多位貴人的拉力，等於每一位貴人的拉力乘以貴人數量的總和，人數當然是愈多愈好，而且還有相乘效應。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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