fb ig video ETtoday search mobile

噴霧用錯更乾燥！皮膚科醫師揭「4大保濕迷思」：光敷面膜沒用

>

▲▼ 皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，避開錯誤觀念才能真正做對保濕。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝IG@abib.official、＠innisfreeofficial

有在保養的人都知道，保濕很重要，但其實很多人都搞錯保濕和補水的區別，還因為錯誤觀念導致肌膚越「保濕」越乾！皮膚科醫師王瑞艷就針對常見的4大保濕迷思一一解答，覺得自己努力保濕但肌膚依舊乾的人，快來看看你是否也有這些錯誤觀念？

＃補水噴霧可以保濕？

有些人每天補水噴霧、保濕噴霧不離身，但是他們的皮膚可能反而更乾燥！王醫師表示，噴過噴霧後，如果沒有及時塗上乳液乳霜等保濕產品，臉上的水分蒸發時會同時帶走皮膚自身水分，讓皮膚變得更加乾燥。如果喜歡用噴霧，建議在使用噴霧後及時塗上保濕乳液或乳霜，鎖住水分。

▲▼ 皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」。（圖／翻攝ＩＧ）

＃敷面膜可以保濕？

頻繁敷面膜不僅不能保濕，還可能因為皮膚過度水合，破壞皮膚屏障，形成敏感肌。

王醫師表示，保養的步驟中補水很重要，但皮膚真正需要的不只是補水，而是保濕。而敷面膜是以面膜紙爲皮膚創造了一個封閉環境，讓皮膚充分泡在面膜精華裡，達到水合狀態，但不是保濕。因此，比敷面膜更重要的是，敷完面膜之後要及時塗上保濕乳霜，否則敷多少面膜都救不了乾燥的肌膚。

＃保濕產品越黏稠效果越好？

質地、膚感較厚重的保濕產品，可能是其所含的油脂或保濕成分比較高，但也可能只是其中的增稠劑比較多。對於皮膚容易出油或長痘痘的人來說，厚重的保濕產品不是很友好。除此之外，大分子的增稠劑難以被吸收，使用時可能會「搓泥」、起屑，所以最好還是根據自身的膚質來選擇合適的保濕產品。

▲▼ 皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」。（圖／翻攝ＩＧ）

＃油性肌不需要塗保濕乳或霜？

在高溫天氣下，健康的油性肌保持舒適乾爽即可，保濕護膚品用的多會長痘痘，但皮膚皮脂會隨著環境發生變化，尤其是秋冬季節，油性肌出油量也會變少，皮膚會變得比較乾一點，這時就需要重視保濕了。

如果是油性肌還伴隨有痤瘡或玫瑰痤瘡、脂漏性皮膚炎等，這些皮膚問題會導致皮膚屏障受損，鎖水能力下降。皮脂腺收到這樣的信號後會分泌更多油脂，就會造成所謂的「外油內乾」，但過多的皮脂依然達不到有效的保濕，反而會誘發其他疾病，造成惡性循環。王醫師建議，這種情況下需要做的是精簡保養，做好清潔、保濕和防曬，搭配規律作息、少吃甜食和牛奶。

►皮膚科醫師曝「冬季美白最有效」！4秘訣教妳花小錢就讓全身亮白

►皮膚科醫師教「低成本去頸紋」護理法！簡單3步驟養出天鵝頸

►皮膚科醫師教「零成本防脫5秘訣」改善掉髮：晚上洗頭更好

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、美拍達人、釣蝦大師
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

保養, 護膚, 保濕, 補水, 誤區, 迷思, 錯誤觀念, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

睡不夠容易短命！5個方法教你提升睡眠質量、一覺到天亮

睡不夠容易短命！5個方法教你提升睡眠質量、一覺到天亮

第一眼看到蛇、路還是指示牌？測驗你的內心到底堅不堅強

第一眼看到蛇、路還是指示牌？測驗你的內心到底堅不堅強

超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源

超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源

范文芳傳授「生活化減重法」　偶爾吃點蛋糕也不妨礙你變美 噴霧用錯更乾燥！皮膚科醫師揭「4大保濕迷思」：光敷面膜沒用 吃錯老得快！日本抗老專家教「凍齡飲食」5秘訣：少吃白色主食 超準！挑一種「最想做的家事」秒測你的出軌指數 最容易陷入三角戀的3大星座！Top 2沉醉當下氛圍　當小三也心甘情願 新光三越寶可夢卡又來了！　Pokémon Ga-Olé超夢卡「免費換」 巴黎男裝周／LV驚喜聯名Timberland出黃靴　王嘉爾、林俊傑看秀前抱緊緊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面