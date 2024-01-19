噴霧用錯更乾燥！皮膚科醫師揭「4大保濕迷思」：光敷面膜沒用

▲皮膚科醫師提醒，避開錯誤觀念才能真正做對保濕。（圖／翻攝IG@goodal_official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@abib.official、＠innisfreeofficial

有在保養的人都知道，保濕很重要，但其實很多人都搞錯保濕和補水的區別，還因為錯誤觀念導致肌膚越「保濕」越乾！皮膚科醫師王瑞艷就針對常見的4大保濕迷思一一解答，覺得自己努力保濕但肌膚依舊乾的人，快來看看你是否也有這些錯誤觀念？

＃補水噴霧可以保濕？



有些人每天補水噴霧、保濕噴霧不離身，但是他們的皮膚可能反而更乾燥！王醫師表示，噴過噴霧後，如果沒有及時塗上乳液乳霜等保濕產品，臉上的水分蒸發時會同時帶走皮膚自身水分，讓皮膚變得更加乾燥。如果喜歡用噴霧，建議在使用噴霧後及時塗上保濕乳液或乳霜，鎖住水分。

＃敷面膜可以保濕？



頻繁敷面膜不僅不能保濕，還可能因為皮膚過度水合，破壞皮膚屏障，形成敏感肌。

王醫師表示，保養的步驟中補水很重要，但皮膚真正需要的不只是補水，而是保濕。而敷面膜是以面膜紙爲皮膚創造了一個封閉環境，讓皮膚充分泡在面膜精華裡，達到水合狀態，但不是保濕。因此，比敷面膜更重要的是，敷完面膜之後要及時塗上保濕乳霜，否則敷多少面膜都救不了乾燥的肌膚。

＃保濕產品越黏稠效果越好？

質地、膚感較厚重的保濕產品，可能是其所含的油脂或保濕成分比較高，但也可能只是其中的增稠劑比較多。對於皮膚容易出油或長痘痘的人來說，厚重的保濕產品不是很友好。除此之外，大分子的增稠劑難以被吸收，使用時可能會「搓泥」、起屑，所以最好還是根據自身的膚質來選擇合適的保濕產品。

＃油性肌不需要塗保濕乳或霜？

在高溫天氣下，健康的油性肌保持舒適乾爽即可，保濕護膚品用的多會長痘痘，但皮膚皮脂會隨著環境發生變化，尤其是秋冬季節，油性肌出油量也會變少，皮膚會變得比較乾一點，這時就需要重視保濕了。

如果是油性肌還伴隨有痤瘡或玫瑰痤瘡、脂漏性皮膚炎等，這些皮膚問題會導致皮膚屏障受損，鎖水能力下降。皮脂腺收到這樣的信號後會分泌更多油脂，就會造成所謂的「外油內乾」，但過多的皮脂依然達不到有效的保濕，反而會誘發其他疾病，造成惡性循環。王醫師建議，這種情況下需要做的是精簡保養，做好清潔、保濕和防曬，搭配規律作息、少吃甜食和牛奶。