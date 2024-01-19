《辛普森家庭》主角錶上熱吻　Swatch情人節錶直白示愛

▲Swatch描繪《辛普森家庭》中荷馬與美枝熱情之吻的SWEET EMBRACE腕錶，3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

去年年底Swatch宣布攜手《辛普森家庭》，預告將推出一連串精彩錶款，果然在重要節日都出現《辛普森家庭》主題錶款，繼歡樂的聖誕節款式，西洋情人節也藉由劇中主角獻愛，推出2款讓人會心一笑的情人節錶，甜蜜指數破表的設計當屬火紅色的NEW GENT系列SWEET EMBRACE腕錶，從面盤至錶帶呈現荷馬與美枝熱吻的浪漫畫面，直白示愛。

▲Swatch ANGEL BART腕錶呈現霸子手持彈弓扮演邱比特的可愛模樣，3,100元。

《辛普森家庭》主題另一款藍色GENT系列錶款ANGEL BART，Swatch則於面盤描繪手持彈弓、化身為愛神邱比特的霸子，以可愛模樣為情人們助攻，搭配紅色指針更加吸睛，錶帶上則裝飾雲朵圖案，讓人感受到他騰雲駕霧的疾速感。

▲歡慶Hello Kitty 50周年與BABY-G 30周年共同打造聯名錶款BGD-565KT，4,300元。（圖／CASIO提供）

近期與卡通人物聯名錶的大熱門還有CASIO旗下女錶BABY-G與三麗鷗Hello Kitty合作錶款，前者今年慶祝問世30周年，Hello Kitty則歡度50歲生日，雙方選在此重要時刻再度攜手，以BABY-G初代型號「BGD-565」為基礎，結合1974年Hello Kitty首次登場時的白、紅、藍色調，打造聯名錶BGD-565KT， 錶盤上裝飾經典的紅色蝴蝶結，啟動背光功能就會出現Hello Kitty臉龐，而白色錶帶則印滿1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝等豐富表情圖案，整只錶共有50個Hello Kitty圖案，彰顯紀念意義。