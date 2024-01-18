睡不夠容易短命！5個方法教你提升睡眠質量、一覺到天亮

▲充足的睡眠不僅讓你健康，對於瘦身也大有助益。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

研究數據調查顯示，每晚平均睡眠7-8小時的最為長壽，反之睡不到4小時的最短命，盤點5個方法教你提升睡眠質量，睡得好就能越來越健康。

#晚餐要早一點吃

如果太晚吃晚餐，血糖容易升高，這樣會使人興奮而不容易入睡，有些容易脹氣的朋友，更不該太晚吃，若是脹氣不適，更難入睡。

#睡前做些放鬆的事

睡前盡量不要滑手機也不要打遊戲，建議多做些放鬆的事情，像是泡熱水澡或是閱讀書籍，可以的話，試著把手機關成靜音，或是將手機放遠一點不去看手機，把心放空，對睡眠質量會有顯著的提升。

#嘗試冥想

如果到了時間睡覺，在床上仍是翻來覆去睡不著，不妨可以試試冥想，拋下腦中原本雜亂無章的想法，試著想像自己在沙灘、在海邊、沐浴在陽光之下，跳脫現實世界，適度的冥想對睡眠有幫助。

#維持固定的作息

維持每日的固定作息很重要，每天盡可能的固定時間睡覺，讓身體去習慣這個時間，記得保持這樣的節奏，即便是假日也要按表操課，否則白天睡過多，導致晚上睡不著，生理時鐘亂掉，失眠就更難治了。

#挑一張好的床墊

一張好的床墊對睡眠來說尤其重要，一張好的床墊能讓你躺著更為放鬆舒展，無論是平躺或是側臥，脊椎處於一種舒服狀態，當身體放鬆感受舒服，入睡也就變得更簡單了。