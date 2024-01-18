巴黎男裝周／LV驚喜聯名Timberland出黃靴　王嘉爾、林俊傑看秀前抱緊緊

▲LV 2024秋冬以牛仔為題，模特兒連牙齒都鑲金裝飾。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOUIS VUITTON旅行到美國西部，會是什麼模樣？LV的2024秋冬系列在巴黎男裝周發表，男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）從他的家鄉維吉尼亞州開啟篇章，各式各樣的牛仔走上伸展台，另一個驚喜是與Timberland攜手推出聯名黃靴，翻開鞋舌藏著老花。LV秀總是滿滿星光，男裝秀當然有眾多男神現身，包括布萊德利庫柏（Bradley Cooper）、林柏宏、平野紫耀、王鶴棣等，王嘉爾還彎腰抱住林俊傑，互動超可愛。

▲王嘉爾（右）彎腰抱著林俊傑，展現好情誼。（圖／翻攝jjlin IG）



▲LV與Timberland合作的靴款。



▲菲董出場謝幕。

菲董是音樂巨星也在時裝潮流佔有一席之地，但接掌LV男裝仍出乎多數人的意料，畢竟他的星光太強，也不是科班出身，很難想像要如何扛起超過百年的巨大招牌。但從2023年6月在巴黎的首場大秀，選在古老的新橋揭曉2024春夏系列、12月移師香港，讓破天荒首度舉辦的早秋秀充滿夏威夷風情，都有明確的主軸與各種思緒的連結，菲董將他與LV雙方的強力資源加乘，創造出更多元的話題，例如那個身價超過3千萬元台幣的Millionaire包就是一例。

▲牛仔是LV在2024秋冬探索的主題。

2024秋冬很明顯要講的是牛仔。提起牛仔，每個人腦海中都會浮出刻板印象，事實上沒有人真正清楚第一個牛仔的樣貌，因此牛仔造型應該有各種可能，菲董讓LV的工藝走進美國西部服裝原生工作服，牛仔布上裝飾著珍珠、亮片、花卉刺繡，經過銅染水洗，以陽光、雨滴或西部花卉圖案印花點綴。

Dandy雖然翻譯成花花公子或紈褲子弟，但用講究衣著與外貌的男子更貼切，在美國西部盛裝打扮的Dandy風情，包括用細膩的手工刺繡呈現仙人掌、牛頭骨裝飾等具西部意象的圖案，工作服輪廓轉為訂製感，還有華麗霸氣的皮草外套，以及做成扣子、飾品的綠松石，無論細節或整體造型都很吸引人。

Speedy和Keepall手袋仍是重點，不同的顏色與材質為經典包注入不同個性，甚至運運用鴕鳥皮製作，或是增添寶石細節，身份更貴重，源自遊輪旅行洗衣袋的Steamer 包以3種尺寸回到舞台，其中65公分的大尺寸存在感十足，而菲董在第一場秀推出的Damoflage像素花紋，不但演化為橘色與日蝕風格，還以牛毛設計出 Cowmooflage圖案，很有哏！

▲Damoflage像素花紋出現新色調。

▲超大尺寸Steamer包。

牛仔靴是重要配件，LV Texan與德州的專業西部製靴商特異（Goodyear）合作，LV Rider是流線型的圓頭西部靴，與 Timberland 的聯名鞋更是話題王，透過LV創意發想、義大利工廠的工藝，創作出黃褐色或黑色的工作靴，翻開鞋舌就看見Monogram圖案，這樣還不夠，限量版採用真金孔眼，待有人搶先穿上，必定是耀眼亮點。

▲林柏宏。



▲王鶴棣。



▲布萊德利庫柏。



▲平野紫耀。



▲GOT7成員BamBam。