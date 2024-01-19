黴漿菌、流感久咳不止？中醫教「大寒調理3重點」提升免疫力

記者張毓容／台北報導 圖／公關提供、達志示意圖

本周六（20日）就是24節氣中最後一個節氣「大寒」，氣象署也預測當日將有入冬以來最強一波寒流南下，氣溫將持續下探。而近期以黴漿菌、流感、Covid-19等各式病毒流行，許多家長因孩童頭痛、咽喉痛、發燒等症狀久久不退而手忙腳亂，以推廣中醫美學為核心理念的曾宜萱中醫師就分享，中醫調理慢已是舊觀念，以「科學治療X平衡調理」的中西醫搭配，更能加快痊癒。同時她也分享「大寒」調理3步，幫助兒童、大人一起提升免疫力。

民眾普遍認為中醫為長期的身體調理，無法針對病症快速、有效解決，曾宜萱中醫師分享，近期在臨床上遇到許多病患因久咳不止就診，尤其是現正流行的黴漿菌，對此曾宜萱就表示，居家搭配「消炎藥材」能有效縮短康復時間，「中醫對於病毒與細菌引發的身體狀況能起到『消炎』以及『預防』的作用，以中醫的『消炎藥材』搭配西醫特效藥，如魚腥草、板藍根等藥材，雙管齊下能精準打擊病症、縮短病程。」其中魚腥草隨著「清冠一號」能治療新冠肺炎更成為熱門話題，能清除病毒、預防感冒，民眾在家也能自行將數片板藍根、魚腥草，加入薄荷葉煮成茶飲日常保養服用。

曾宜萱分享，病毒在學齡兒童間傳播快速，民眾可依據咳嗽時間與情況，自我檢測是否遭受流行病菌波及，若久咳超過三周以上，可能為患病徵兆，建議發現自己或孩童的久咳症狀遲遲未改善，務必即早就醫。

曾宜萱提倡「中醫美學」的重要性，將中醫理念融入生活，套用全人身心靈照顧概念，日常謹記清淡飲食、規律作息、適度運動、保持正向樂觀等生活習慣、細節。她更分享「大寒」調理3步，教你居家即可輕鬆提升免疫力，由內而外找回身心靈平衡，養出良好「精氣神」，抵禦病毒侵擾。

＃中藥補氣



孩子需要強化免疫，家長更需要疏肝解鬱，人蔘、當歸、靈芝、黃耆、柴胡等藥材有補氣的功用，能強化人體原生的自我調節能力，養好身體更能養出好心情。

＃飲食養護



多吃黑芝麻、黑木耳等黑色食物能滋潤肌膚、烏黑毛髮、提升腎氣，富含抗氧化成分，小孩吃能強健腦力，大人吃則能延緩老化。

＃穴位按摩

每天利用睡前五分鐘按摩腳底的「湧泉穴」、足内側腳踝後方的「太谿穴」穴位，以及肚臍下方的「關元穴」，就能達到養腎、調理的效果，小孩睡前按壓能幫助入睡，促進生長、長更高；父母一起按能放鬆身心，緩解整日疲勞，共享親子時光。此外，冬季將暖暖貼貼在「關元穴」及鄰近腹部、下腹部，更能有效緩解手腳冰冷，增強免疫力。