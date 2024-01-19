范文芳傳授「生活化減重法」　偶爾吃點蛋糕也不妨礙你變美

▲范文芳注重運動與飲食，外型十分凍齡。（圖／翻攝自小紅書/范文芳）

記者曾怡嘉／台北報導

新加坡女星范文芳有著模特兒般的纖細好身材，日前他在《小紅書》上分享他的生活化減重法，他強調維持身材並非靠一朝一夕，而是靠生活中長期維持，只要不暴飲暴食，你就已經在變美的路上了！

#吃好三餐

三餐需要定時定量，即使不餓也要吃，千萬不要漏餐，增加下一餐暴食的機率，每天要保持足夠的營養素，像是碳水、蛋白質、纖維質都要均衡攝取，別為了減重不吃飯，也別為了戒糖而不敢吃水果，偶爾多吃幾百卡也不妨礙你變美變瘦。

#養成正確飲食習慣

吃飯的時候建議細嚼慢嚥，慢慢品嘗食物的味道，吃到自己感覺不餓，就可以了，他也分享一個自己吃到七分飽的小秘密，他每次吃到2/3時就會站起來走動一下，站起來較容易感受到飽足感。

#找到運動節奏

很多人都說「少吃多動」，但是普遍人自制力不佳，運動量大，連帶也會使得食慾加大，建議維持一周2-3次的運動量，一次約40-60分鐘，若覺得身體可以負荷，再慢慢往上調整，與其辛苦運動，找到適合自己的運動節奏更為重要。

#不要熬夜、多喝水

不熬夜和多喝水都幫助加速身體代謝，幫忙把體內多的熱量和廢物排出去，他強調減肥就是減掉不好的生活習慣，同時鼓勵大家，只要不要暴飲暴食，你已經在變美的路上。