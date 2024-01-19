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抗老又去痘！營養師曝「9種美肌食物」：綠茶、黑巧克力都上榜

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 ▲▼ 營養師教吃8種美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享8種有助於肌膚養護的食物，能抗氧化、滋潤，有的還有助抗痘。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、IG@thanks_kim

進入秋冬，氣溫下滑還時不時有寒流來襲，你的肌膚是否也開始變得更乾燥，甚至乾到脫屑、搔癢？除了使用更滋潤的保養品、身體乳，勤做保濕，其實吃對食物也能幫助養出好肌膚！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享對肌膚有益的9種食物，尤其肌膚容易乾燥的人或是天氣乾冷時都很適合多吃。

▲▼ 營養師教吃8種美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃南瓜籽、海鮮

南瓜籽及牡蠣、鮮蝦等海鮮，含有豐富的鋅，與皮膚修復有關，能幫助改善皮膚狀況。

＃黑巧克力（70%以上）

黑巧克含有多種類黃酮成份，其中黃烷醇有很強的抗氧化作用，可以減少皮膚光害，但蕭瑋霖提醒，建議要選擇低糖的黑巧克力（70%以上），且適量攝取就好。

▲▼ 營養師教吃8種美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃番茄

番茄富含茄紅素，可以幫助減少皮膚光害，且茄紅素有很強的抗氧化、抗發炎效果，能幫助對抗自由基。

＃內臟類食物

內臟類食物富含維生素A，可避免皮膚乾燥，促進肌膚組織生長，有利於預防、改善痤瘡情況。

▲▼ 營養師教吃8種美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃鮭魚

鮭魚含有豐富的Omega-3不飽和脂肪酸，可滋潤肌膚、幫助抗發炎，也能幫助預防青春痘。

＃奇異果

奇異果富含維生素C，與膠原蛋白合成有關，能幫助抗氧化，可避免肌膚角化，還能預防惡性貧血。

＃葵瓜子（葵花籽）

葵瓜子富含的維生素E，可幫助抗氧化、減少光害。

▲▼ 營養師教吃8種美肌食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃綠茶

綠茶含有豐富的多酚類抗氧化劑，可以幫助減少肌膚衰老。

關鍵字：

保養, 護膚, 美肌, 乾燥, 脫屑, 飲食, 食物, 營養師, 建議

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