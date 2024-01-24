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2024新年紅包、春聯特搜！SOU・SOU印花先搶收　「給你笑龍」有創意

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習記者施至真／綜合報導

迎接即將到來的農曆新年，最不可或缺的物件就是紅包和春聯啦！今天特搜10款質感與可愛兼具的創意紅包和春聯，包括京都傳統印花美學的SOU・SOU紅包，融合傳統與現代元素的「童趣恐龍」，以及充滿趣味的春聯，每款都散發濃濃的新春韻味，陪伴大家度過美好的龍年！

＃Pinkoi SPACE｜PinkoiＸSOU・SOU燙金利是封／紅包

Pinkoi攜手京都傳統印花美學品牌SOU・SOU，特別設計了四款絕美紅包，以高雅的色彩搭配SOU・SOU的十數、全菊和微笑圖案，展現出獨特的魅力。本系列分為「十全十美套裝」和「大紅大紫套裝」，粉絲們必須手刀下單！

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

▲PinkoiＸSOU・SOU燙金紅包，絕美細節先搶收。（圖／Pinkoi提供，下同）

＃Million ways選物｜2024龍年質感燙金華麗紅包袋

質感控首推這款「2024龍年質感燙金華麗紅包袋」，以紅黃兩色為底色，使用燙金技術壓印貴氣角龍及東方尊龍，以「雙龍獻瑞」的美好寓意獻上祝福，滿滿細節，收藏贈禮兩相宜，千萬不要錯過。

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

＃虎山工室｜2024龍年紅包＋春聯豪華大全套

這款龍年大全套以童趣巧思結合美食設計元素，把龍變身超萌小籠包和冰淇淋！包括紅包袋、「龍 time no see」諧音斗方春聯、橫式及直式春聯和裝飾用造型郵票，每一款都值得收藏。

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

＃Ohla Lab｜2024龍年紅包背袋組合

自己的紅包自己背！Ohla Lab這款「2024龍年紅包背袋組合」，壓印滿滿的繽紛色系小恐龍，內有胚布背袋、紅包袋和恐龍貼紙，超級適合讓長輩送給小朋友，背在身上十分可愛，還不用怕跑跳時紅包會不見。

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

▲小恐龍紅包與背包，長輩送給小朋友超適合。

＃SAMO｜龍年紅包袋：給你笑龍

新年最愛的諧音哏來了，以「給你笑龍」獻上滿滿祝福和諧音吉祥話，搭配童趣的小恐龍和新年元素塗鴉，讓你歡歡喜喜過新年！

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

＃杉葉Cedar Leaves｜柴犬門神春聯

柴柴今年分飾兩角，一下扮門神、一下又變成財神，來和大家拜年啦！以「和樂安康」和「招財進福」的吉祥話，為大家帶來最真摯的新年祝賀，柴柴控手刀貼在門上吧。

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

▲柴柴化身最萌財神迎新年。

＃罐子工作室｜2024龍年插畫春聯／大家龍平安

「大家龍平安」同樣以諧音梗為創作，希望收到春聯的人能夠平平安安，送禮自用都適合。以紅色春聯紙為底，使用飽和度豐潤的藍黃配色，質感氛圍看得見！

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

＃郭公館工作室｜默默賺大錢春聯

新年祝福對方發財最實際，但「默默賺大錢」似乎更低調，無論是張貼在居家空間或是辦公室、店面，都能帶來濃濃的年節歡慶氛圍，也不算太招搖！

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

▲默默賺大錢春聯，貼在辦公室好應景。（圖／翻攝誠品線上官網，下同）

＃郭公館工作室｜健康長大春聯

如果家中有新生兒，「健康長大」絕對是最好的祝福，畫上小baby穿著連身裝，頭戴裝飾的插畫，完全可愛爆擊，爸爸媽媽收到絕對會一秒融化。

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

＃舊振南｜龍賀-應景文創周邊

舊振南除了推出新年點心禮盒，當然也少不了應景的文創周邊，有了滿滿年味紅包和春聯，也不能忘記造型窗花和燈籠，禮盒「龍賀」的龍首形象為設計主軸，呈現吉祥喜氣的過年氣息。

▲紅包。（圖／Pinkoi提供）

▲除了點心禮盒，也別錯過舊振南的文創周邊。（圖／翻攝舊振南官網）

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關鍵字：

Pinkoi, 過年, 新年, 紅包, 春聯, 吉祥話, 新年祝福, 賺大錢

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