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小火箭錶上轉Q爆　歐米茄機芯如月球表面吸睛

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▲▼ OMEGA,Swatch 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸月之暗面阿波羅8號腕錶，471,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）於2018年發表首款超霸月之暗面阿波羅8號腕錶，紀念1968年每位太空人都戴上超霸錶登阿波羅8號，完成史上第一次繞行月球任務50周年。今年品牌再精進，為新一代腕錶的3869機芯進行裝飾，從鏤空錶盤透出如月球表面般的雷射刻蝕機芯，有趣的是9時位置小秒盤的指針也改為NASA 著名的土星五號火箭，隨著時光流逝轉呀轉，相當吸睛。

▲▼ OMEGA,Swatch 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸月之暗面阿波羅8號腕錶9時位置小秒指針，由5級鈦合金製成NASA著名的土星五號火箭造型。

歐米茄新一代超霸月之暗面阿波羅8號腕錶裝載的3869手動上鍊機芯獲得大師天文台認證，最大特色是從鏤空錶盤看下去的機芯正面如不平整的月球表面，錶背則展示了只有太空人能夠見到的月球黑暗面；另一焦點是9時位置小秒盤指針改採5 級鈦合金製成的迷你版土星五號火箭，採用雷射技術呈現3D結構，輔以白清漆、刻蝕和雷射黑化處理，正在申請專利中，而錶背刻有指揮艙太空人Jim Lovell在阿波羅8號啟程往月球暗面前，向地面控制中心所說的最後一句話「WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE」。

▲▼ OMEGA,Swatch 。（圖／公關照）

▲歐米茄超霸月之暗面阿波羅8號腕錶帶有月球飾面的機芯。

同屬Swatch斯沃琪集團的Swatch也探索神秘月球，繼去年與Blancpain（寶珀）合作以太平洋、大西洋、印度洋、北極洋和南極洋五大洋為主題打造5款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶，今年新添「第六洋」OCEAN OF STORMS腕錶，設計靈感則源自拉丁名為 Oceanus Procellarum的海洋，是位於月球近地側西緣的一片靜海，其名為「風暴洋」（Ocean of Storms），藉由此黑色錶款呈現其浩瀚無垠，也向Blancpain經典Fifty Fathoms 五十噚潛水錶致敬。

▲▼ OMEGA,Swatch 。（圖／公關照）

▲Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列新錶OCEAN OF STORMS，13,000元。（圖／Swatch提供）

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Swatch, Blancpain

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