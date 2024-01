小火箭錶上轉Q爆　歐米茄機芯如月球表面吸睛

▲歐米茄超霸月之暗面阿波羅8號腕錶,471,000元。(圖/歐米茄提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

歐米茄(OMEGA)於2018年發表首款超霸月之暗面阿波羅8號腕錶,紀念1968年每位太空人都戴上超霸錶登阿波羅8號,完成史上第一次繞行月球任務50周年。今年品牌再精進,為新一代腕錶的3869機芯進行裝飾,從鏤空錶盤透出如月球表面般的雷射刻蝕機芯,有趣的是9時位置小秒盤的指針也改為NASA 著名的土星五號火箭,隨著時光流逝轉呀轉,相當吸睛。





▲歐米茄超霸月之暗面阿波羅8號腕錶9時位置小秒指針,由5級鈦合金製成NASA著名的土星五號火箭造型。

歐米茄新一代超霸月之暗面阿波羅8號腕錶裝載的3869手動上鍊機芯獲得大師天文台認證,最大特色是從鏤空錶盤看下去的機芯正面如不平整的月球表面,錶背則展示了只有太空人能夠見到的月球黑暗面;另一焦點是9時位置小秒盤指針改採5 級鈦合金製成的迷你版土星五號火箭,採用雷射技術呈現3D結構,輔以白清漆、刻蝕和雷射黑化處理,正在申請專利中,而錶背刻有指揮艙太空人Jim Lovell在阿波羅8號啟程往月球暗面前,向地面控制中心所說的最後一句話「WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE」。





▲歐米茄超霸月之暗面阿波羅8號腕錶帶有月球飾面的機芯。

同屬Swatch斯沃琪集團的Swatch也探索神秘月球,繼去年與Blancpain(寶珀)合作以太平洋、大西洋、印度洋、北極洋和南極洋五大洋為主題打造5款Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶,今年新添「第六洋」OCEAN OF STORMS腕錶,設計靈感則源自拉丁名為 Oceanus Procellarum的海洋,是位於月球近地側西緣的一片靜海,其名為「風暴洋」(Ocean of Storms),藉由此黑色錶款呈現其浩瀚無垠,也向Blancpain經典Fifty Fathoms 五十噚潛水錶致敬。





▲Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列新錶OCEAN OF STORMS,13,000元。(圖/Swatch提供)