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朴敏英《和我老公結婚吧》婆媳關係令人窒息　5招高情商做法教你解套

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實習記者施至真／綜合報導

由朴敏英、羅人友主演的漫改復仇韓劇《和我老公結婚吧》，從開播後就話題不斷，除了朴敏英瘦到37公斤飾演癌末病友遭偷情背判，還有令人窒息的婆媳關係，讓人忍不住握緊拳頭！面對難處理的婆媳關係，5招高情商做法教你搞定婆媳問題。

▲朴敏英《和我老公結婚吧》婆媳關係令人窒息。（圖／翻攝iG@tvn_drama）

▲朴敏英《和我老公結婚吧》飾演被出軌的癌末病患，加上窒息婆媳關係，生活十分不順。（圖／翻攝IG@tvn_drama，下同）

韓劇《和我老公結婚吧》中，不難發現婆婆不僅對朴敏英飾演的「智媛」控制欲非常強，從婚紗到婚禮的一切都要主導，就連遲遲未孕的責任也推到智媛身上。直到智媛罹癌，也完全不體諒正在生病的她，甚至繼續把智媛當賺錢機器，告訴她：「最近得癌症已經不是什麼大事了，現在科技那麼發達，不會怎樣。」要求智媛上班上到不能上為止，惡毒程度讓觀眾們氣得牙癢癢！

▲朴敏英《和我老公結婚吧》婆媳關係令人窒息。（圖／翻攝iG@tvn_drama）

面對窩囊的媽寶老公，智媛得到一次重生的機會，她決定不要重複一樣的悲劇，但人生畢竟沒有重來的機會，因此遇到令人窒息的婆媳關係，除了和另一半協商，也要記得適時止損，以下盤點高情商解法。

＃保持舒適距離

遇到婆媳問題時，陳彥琪心理師建議要保持讓自己最舒服的距離。如果是久久見一次，那麼再見面時讓彼此保持最舒適的相處距離，較不容易發生衝突，但若與公婆同住，建議先談妥哪些生活中事物需要協助，費用和分工如何，那麼再發生衝突時，就能就事論事，避免因為生活習慣不同而引發衝突。

＃不當著自己父母或家人面前跟老婆吵架

夫妻溝通交流的方式很多，也只有彼此最了解對方的情緒，然而另一半的父母和家人對彼此的了解不是那麼深入，若看到夫妻爭吵，也有可能因此和媳婦產生隔閡，若是長輩介入處理，則更容易產生複雜的婆媳矛盾。因此建議夫妻在吵架和溝通時，忍一時之快，還是私底下解決比較好。

▲朴敏英《和我老公結婚吧》婆媳關係令人窒息。（圖／翻攝iG@tvn_drama）

＃兒子如何處理是關鍵

《與負面情緒愉快相處的轉變練習》一書中提到，婆媳關係出問題，主要會在育兒、家務、個人習慣等因素出現不同觀念，這時，要如何維繫媽媽和老婆的關係，在中間調解的兒子的態度會是關鍵因素。但其實這些矛盾的背後，經常藏有婆婆和兒媳婦對丈夫的愛的爭奪。

＃尋求專業協助

當婆媳關係讓你感到窒息，除了和另一半溝通，和好友、閨蜜訴苦，最重要的是找尋專業協助，像是心理諮商師、婚姻關輔協會等，都是可以幫助解決問題的管道，有健康的心理狀態，才能更有效面對生活中的難題。

▲朴敏英《和我老公結婚吧》婆媳關係令人窒息。（圖／翻攝iG@tvn_drama）

＃適時止損窒息關係

當另一半無法當解決婆媳關係的好隊友時，你需要適時止損窒息的關係，別再讓生活中的人事物繼續消耗你。或許可以和先生溝通是否一起搬出去住，或是你需要搬回娘家休息一段時間，當然最不願意發生的狀況就是離婚，但若是和劇中的智媛一樣，信心和強壯心理狀態被消耗殆盡，不如灑脫放手！

▲朴敏英《和我老公結婚吧》婆媳關係令人窒息。（圖／翻攝iG@tvn_drama）

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關鍵字：

朴敏英, 和我老公結婚吧, 婆媳關係, 家庭失和, 感情問題

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