HELLO KITTYＸCA4LA聯名復古帽新年搶收！　Jisoo也愛戴Kitty帽賣萌

實習記者施至真／綜合報導

Hello Kitty粉荷包守不住！今年是日本三麗鷗人氣角色Hello Kitty誕生50周年的大日子，日本帽子專賣店CA4LA也與Kitty聯名，以「懷舊復古」為主題，推出藏有滿滿復古元素的棒球帽、鬱金香帽、漁夫帽，以及超可愛的貓耳毛線帽。擔心戴上Hello Kitty帽會太幼稚的朋友大可放心，韓國人氣女團BLACKPINK成員Jisoo，也會戴上絨絨的Kitty帽賣萌，真的太可愛啦。

▲新年快戴上Hello Kitty帽裝萌。（圖／翻攝CA4LA官網、IG@sooyaaa__）

日本帽子專賣店CA4LA與Hello Kitty聯名，推出懷舊復古系列帽款，包括70年代大量流行的「刺繡貼棒球帽」、復古豹紋與素色雙面兩用的「鬱金香帽」、垂墜式耳罩「毛線帽」，以及90年代最流行的「菱格紋帽」。每一款都有推出基本色系，當然充滿年節氛圍的紅色和粉色絕對少不了，搭配超可愛的Hello Kitty元素，真的很適合過年走春戴上一頂！

▲HELLO KITTYＸCA4LA聯名復古帽，棒球帽和鬱金香帽都超有個性。（圖／翻攝IG@ca4la_official，下同）



▲HELLO KITTYＸCA4LA菱格紋設計復古又時髦。



除了基本帽型外，最吸睛的絕對是以可愛貓耳為設計的毛線帽，使用蓬鬆毛線製成，結合垂墜式耳罩可愛又保暖，帽沿處再配上金色Hello Kitty別針，簡單卻不簡單。說到Kitty造型帽，一秒讓人想到BLACKPINK成員Jisoo也有一頂，她絕對是Kitty的大粉絲，從帽子、手機殼到包包都能見到Hello Kitty的影子。

▲Jisoo絕對是Kitty的大粉絲，從帽子、手機殼到包包都能見到Hello Kitty的影子。（圖／翻攝IG@sooyaaa__）

除了CA4LA聯名，CASIO旗下女錶品牌BABY-G也推出聯名錶BGD-565KT。以BABY-G初代型號「BGD-565」為基礎，結合1974年Hello Kitty首次登場時的白、紅、藍色調，創作讓人一眼認出的Hello Kitty錶！

BGD-565KT腕錶最醒目的特色是錶盤上裝飾經典的紅色蝴蝶結，啟動背光功能就會出現Hello Kitty臉龐，構成完整圖案，白色錶帶則印滿1970年代Hello Kitty的笑臉、眨眼及驚訝等豐富表情圖案，細數整只錶共有50個Hello Kitty圖案以紀念50歲生日，別具巧思，附上的特殊包裝也饒富趣味，因為Hello Kitty的眼睛變成數字時標3與9，鼻子則長出指針了。