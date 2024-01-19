me ISSEY MIYAKE巨型鉛筆造型快閃店！超夯12色褶包、昆布包一次入手





▲ me ISSEY MIYAKE1月18日至2月21日在台北NOKE忠泰樂生活帶來快閃店。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

來自日本的時尚品牌me ISSEY MIYAKE以輕巧功能和褶皺工藝結合出創新美學，2024年一開始，品牌就宣告在台北NOKE忠泰樂生活帶來快閃店，一次入手品牌最具代表的經典作品，包括10色調色盤密褶、12色昆布包與12色褶包。

▲ me ISSEY MIYAKE「Greetings！me COLORS」店裝設計為活潑的巨型鉛筆樣貌。（圖／品牌提供）

me ISSEY MIYAKE於2000年創立，旨在為日常生活提供輕鬆和愉悅的服裝，深受民眾喜愛。最為人熟知的褶皺工藝，是使用4倍大的布料雙向熱壓製成密褶，以輕盈、輕便、易於保養為特點，格外具有辨識度。本次快閃店「Greetings！me COLORS」店裝設計為活潑的巨型鉛筆樣貌，猶如時尚遊樂園，限定品項包含10色調色盤密褶、12色褶包、12色昆布包與10色圍巾，一字排開以調色盤般的多樣色系造福粉絲。

▲12色褶包從樹幹汲取靈感，融入直線型設計與別具一格的手提造型。（圖／品牌提供）

標誌性的昆布包保持了針織面料的柔軟卻具有可自然站立的硬度，能夠豐富置物並變化造型。12色褶包從樹幹汲取靈感，直線型設計與別具一格的手提造型，碰撞出吸睛感受；而圍巾和上衣皆以獨特紋理打造愉悅穿搭。

▲標誌性的昆布包保持了針織面料的柔軟卻具有可自然站立的硬度。（圖／品牌提供）

同時，時尚迷的矚目焦點丹麥時尚品牌GANNI即將登台了！全台首間品牌專門店選址於台北微風廣場，確定於2月5日正式開幕，龍年限定系列就會在第一時間登場，話題品項包括了蝴蝶LOGO針織背心、龍年限定印花短袖上衣以及條紋圓領針織上衣，延續品牌繽紛基調，擁有濃濃的Y2K以及彩色多巴胺風格。此系列靈感源於賽龍舟，以寓意好運和財富的紅色為主軸，煥新演繹標誌性的GANNI核心款式，品牌經典LOGO的羊毛針織等單品，皆由經過認證的再生聚酯纖維、再生羊毛混紡和有機棉面料打造而成。在大膽的紅色元素和極具象徵意義的龍圖案的襯托下，亮片裝飾和條紋圖案格外引人注目。





▲GANNI龍年限定系列形象照 。（圖／品牌提供）