巴黎男裝周／話題盤點！Givenchy改造創始人紳士著裝、Acne Studios貓臉萌翻

記者鮑璿安／綜合報導

2024秋冬巴黎男裝周啟程，持續見證男裝的多樣性，Givenchy迎來了創意總監Matthew M. Williams離職後的首秀，由創辦人Hubert de Givenchy為靈感延伸出巴黎男士的正裝風采。而Berluti以標誌性皮革工藝豐富衣著和配件，Acne Studios則帶來了千禧美學催化之下的丹寧裝、貓耳毛帽，有哪些流行關鍵詞一起來看看。

Givenchy

▲創辦人Hubert de Givenchy日常穿著的工作服或聚會裝給了本季啟發。（圖／品牌提供）

去年年末Matthew M. Williams卸任Givenchy創意總監後，在團隊合作設計下迎來了2024 年秋冬男裝系列，品牌創辦人Hubert de Givenchy日常穿著的工作服或聚會裝給了本季啟發，對他的衣櫥單品進行改造。白襯衫改造成優雅經典的無袖或有袖上班服飾，形塑出巴黎時尚的新美學。由高級訂造服工坊製作的西裝和大衣，結合斗篷元素；西裝褲比例也明顯寬大許多，以大膽剪裁探討Givenchy核心本質。以各式羊毛、皮革和馬毛打造的飛行員外套和軍裝長版外套，甚至是巨大的貓咪印花，充分顛覆了陽剛屬性。

▲2G 標誌腰帶 。（圖／品牌提供）

▲品牌的經典貓咪圖案變奏成衣服和袋款上的毛毛印花和羊毛皮裝飾 。（圖／品牌提供）

配件方面同樣看得出革新，除了經典的菱形 Infinity G 標誌圖案，腰帶的帶扣上也重現 2G 標誌，向來自 Hubert de Givenchy 私人服飾的珍貴標誌腰帶致敬。而標誌性的Voyou手袋以粒面水牛皮、絨面牛皮或羊毛皮打造，並變奏出散發馬術味道的 Spazzolato 小牛皮小型配飾，更為高雅內斂。

Berluti

▲Berluti詮釋冬日衣櫥的概念。（圖／品牌提供）

▲2024秋冬鞋履融合Patina古法染色技法。（圖／品牌提供）

Berluti以北極景觀的寒冷的藍色、綠色和灰色來詮釋冬日衣櫥的概念，在標誌性的 Venezia皮革、Patina古法染色技法上持續深化，例如經典的飛行外套，本季配有羊毛皮領子和 Scritto 壓紋皮革領底，更加耐穿且百搭；冰河藍色縫線背心，則採用古法染色皮革製成，肩部飾有粒面皮革。 B-Volute 樂福鞋款、方頭 Grand Chemin登山鞋以及全新 Butteri 西部靴則會是本季的重點鞋履單品。

Acne Studios





▲Acne Studios 創意總監 Jonny Johansson在2024秋冬時刻持續對丹寧文化深究 。（圖／品牌提供）

Acne Studios 創意總監 Jonny Johansson在2024秋冬時刻持續對丹寧文化深究，霓虹與經典交互碰撞打造出90年代髒亂衣著時尚的騎士風格，靈感源自2000年代初期的圓形輪廓和低腰喇叭褲，充分展現線條感；丹寧則採用黃色沙漠水洗和油漆痕跡打造仿舊且真實的油汙效果。拿手好戲更包括各種繁複的錯視印花、人造毛海帽長出了貓咪耳朵，呼應大膽而嶄新的穿搭體驗。