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Jisoo最愛瑜伽和皮拉提斯！新代言揭曉把Alo Yoga運動服穿得超仙秒戀愛

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記者鮑璿安／台北報導

人氣韓團BLACKPINK成員Jisoo又收穫全新代言了！這次運動瑜伽服品牌Alo Yoga公開全新美照，曝光由新任代言人Jisoo出鏡拍攝的 2024 春季系列廣告，展現她運動女神的面貌，簡直每個角度都讓人心動。

Jisoo成功把愛牌變成自己的代言品牌，她更表示：「與 Alo 的合作感覺是完美的結合，我一直把健康當首要任務。只要有時間，我就喜歡運動，尤其是瑜伽和皮拉提斯。」而最新2024 年春季廣告中，Jisoo以簡單的妝容出鏡，詮釋一系列黑白灰素色的運動服，佩戴飾有 Alo 標誌的黑白帽、腳踩Alo x 01 Classic 運動鞋，美照連發實在好迷人。

Jisoo在與Alo達成合作之前，私服造型中就經常可見到品牌單品，Alo更是超模Kendall Jenner、Bella Hadid等人的愛牌，因此在歐美掀起風潮。Alo於2007年在美國洛杉磯創立，創辦人 Marco deGeorge 和 Danny Harris秉持對大自然的熱情，以「Air （空氣）」、「Land（大地）」、「Ocean（海洋）」三個關鍵詞構成Alo的品牌名稱，也運用時下流行的簡潔配色和極簡設計，延伸出時髦、融合於多場合的舒適著裝。

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲楊紫瓊登上lululemon龍年新春廣告 。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲Wunder Puff Jacket 女裝外套 。（圖／品牌提供）

▲▼運動 。（圖／品牌提供）

▲everywhere belt bag 4 腰包 。（圖／品牌提供）

61歲的奧斯卡影后楊紫瓊最近登上lululemon龍年新春廣告，身穿修身運動服打起詠春，架勢十足。而農曆新年新春限定系列以龍鱗為靈感的單品也即將登場，涵蓋服飾、配件包款等，運用龍鱗重疊形成的獨特形狀和曲線為靈感，為經典單品換上新春限定色調，帶來全新色便於活動的高腰緊身褲Align™ 、抵擋寒風入侵的羽絨外套Wunder Puff等，其中一款緞面燈籠袖外套，採用絲滑緞面面料製成，呈現高級光澤感，不僅在運動場合適穿，連日常也百搭。

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, Alo, 代言人, 運動服

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