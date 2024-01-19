《如果奔跑是我的人生》8台詞：人活在這個世界上，只有你自己是最可靠的

記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《如果奔跑是我的人生》由鍾楚曦、楊超越等人主演，劇情講述突如其來的車禍給兩個家庭帶來打擊，年輕的舞蹈老師「安心」失去雙腿，與母親、丈夫的相處關係發生改變，一路重新面對生活的故事。當中不少勵志又清醒的台詞，值得一看。

▲陸劇《如果奔跑是我的人生》 。（圖／翻攝微博如果奔跑是我的人生，以下同）



1. 人活在這個世界上，只有你自己是最可靠的，你老公可能會變心，你媽也八成死在你前頭，你現在不靠自己，你以後怎麼辦？



2. 女人生不生孩子，為什麼非要生，你不能生，就不生啊。



3. 一輩子是一多大的蛋呢？哪是說一兩次考試就能搞完的啊。



4. 所以說呢，眼前這關過了未必是一勞永逸，人生像長跑，你就只管一直往前跑，跑到你喜歡的賽道上，這人生就是幸運的。



5. 孩子是幫不了孩子啊，你得先長成一個大人。



6. 不是憑我，是憑你，我能行那你就能行，我不行也得行。



7. 我只是突然想起來一句話，你自人山人海來，原來只為給我一場空歡喜，你來時攜風帶雨，我無處可避，你走時亂了四季，我久病難醫。



8. 我希望我們之間有一段純粹的感情，什麼都不圖，什麼都不管，沒有任何雜質和干擾，只為兩情相悅，就算最後不能走到一起，這輩子能有一段這樣的感情，也挺好的。