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每天都好累？營養師曝「4種食物」讓你越吃越疲累

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▲▼營養師曝「4種食物」讓你越吃越疲累 。（圖／Unsplash）

▲精緻澱粉會讓短時間內快速上升，但隨著血糖下降反而使身體更容易產生疲累感。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天睡醒還是覺疲累？小心可能是因為飲食造成的反作用，營養師程涵宇盤點4種食物讓你越吃越累，小心別踩雷！

#精緻澱粉→白吐司、白米飯、甜甜圈

天然未精製的全穀雜糧類食物除了富含碳水化合物，同時也含有豐富的Ｂ群能幫助身體提供能量及營養，若將天然穀物含纖維的外層去除精製後，除了營養變少，還會變得更快消化及吸收，讓血糖在短時間內快速上升，雖然能迅速地提供能量，但隨著血糖下降，反而使身體更容易產生疲累感。

▲▼營養師曝「4種食物」讓你越吃越疲累 。（圖／Unsplash）

#含糖食物→含糖麥片脆片、含糖飲料

麥片是健康和充滿活力的早餐選擇，但請留意好吃的麥片有添加許多糖來提味，研究發現許多早餐麥片含糖量糖占許多中總碳水化合物的50%，高糖的食物除了會讓血糖快速波動產生疲勞感，也會增加身體對含糖食物的渴望，在吃甜食的同時也造成一個熱量消耗、疲勞的惡性循環。

#酒

雖然適量酒精可以幫助身體放鬆，但是喝太多，會降低睡眠品質和睡眠時間，隔天一早上醒來反而覺得頭昏腦脹。

▲▼營養師曝「4種食物」讓你越吃越疲累 。（圖／Unsplash）

#咖啡

適量喝咖啡其實很棒，研究發現喝咖啡可以降低帕金森氏症等神經退化疾病風險26~34%，但也有研究發現，過多的咖啡因會對睡眠品質產生負面影響，更重要的是，若經常依靠咖啡來提神，而不是適當的營養和睡眠，反而會讓身體越來越累。

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