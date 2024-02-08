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美到封神的紅禮服盤點！劉詩詩「紅玫瑰薄紗」超仙　楊冪性感馬甲露S曲線

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記者鮑璿安 ／綜合報導

在農曆春節時刻，《ET FASHION》特別盤點女星們應景的紅色禮服造型，正紅色調不僅象徵好運，更能夠彰顯個人獨特氣勢，以下是楊紫瓊、劉詩詩以及楊冪的精彩造型，光是從欣賞的角度來看，就很精彩，你最喜歡誰的禮服呢？

▲▼楊紫瓊金球獎 。（圖／翻攝IG）

▲楊紫瓊第81屆金球獎造型是 Bottega Veneta羊毛無肩訂製禮服 。（圖／翻攝IG）

61歲的奧斯卡影后楊紫瓊日前在第81屆金球獎頒獎典禮上，特別演繹了Bottega Veneta羊毛抹胸訂製禮服，硬挺剪裁廓形襯托她優雅風範，讓人印象深刻，再搭配銀色 Rocket 穆勒高跟鞋及 Drop 系列純銀鍍金耳飾及戒飾，豐富整體造型顯得格外迷人。

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室）

▲劉詩詩 。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室）

▲劉詩詩穿上Armani Privé 2023秋季高級訂製系列禮服 。（圖／翻攝自微博劉詩詩工作室）

劉詩詩演出《一念關山》「任如意」後女俠形象深刻，不光劇中的紅衣古裝造型深入人心，戲外她換上Armani Privé 2023秋季高級訂製系列，玫瑰的鮮紅為主題，運用不規則纏繞線條和立體珠飾灑落在禮服上展現高超訂製細節，營造繽紛閃亮而奢華的享受，而頸部更點綴上一朵立體花卉，裝點出植物的生機，也巧妙彰顯了劉詩詩過人的天鵝頸曲線，可說是氣場超強大。

▲▼ 紅色禮服 。（圖／翻攝自楊冪微博）

▲▼ 紅色禮服 。（圖／翻攝自楊冪微博）

▲楊冪穿上高訂設計師品牌Alexis Mabille，正紅色禮服來自2023春夏高級訂製系列 。（圖／翻攝自楊冪微博）

楊冪演繹的高訂設計師品牌Alexis Mabille，正紅色禮服來自2023春夏高級訂製系列，特色在於馬甲般的廓形可完美呈現鎖骨線條，加上點綴於腰間的抓皺細節，帶來了一絲力量。

關鍵字：

春節, 紅色禮服, 女星, 金球獎, 楊紫瓊, 楊冪, 劉詩詩

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