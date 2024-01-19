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拿莫．伊漾名錶處女秀打滿分　自認像王子絕配CITIZEN

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▲▼ CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

▲CITIZEN 邀請棒球好手拿莫．伊漾（右）及徐若熙站台，詮釋最新光動能全球電波腕錶。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今發表最新光動能全球電波對時錶，示範新錶的新面孔是2023年亞洲棒球錦標賽表現出色的味全龍選手拿莫．伊漾與投手徐若熙，兩位棒球好手跨足時尚圈坦言秀錶pose都是現學現賣，個性活潑的拿莫．伊漾給自己打100分，笑著說：「我動靜皆宜，會打球也會寫書法，今天的穿搭像王子。」徐若熙則給自己名錶處女秀打90分，自招肢體不協調。

▲▼ CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能全球電波對時錶HAKUTO-R 限定錶款AT8285-68Z，57,800元。

讓拿莫．伊漾愛不釋手的CITIZEN腕錶是光動能全球電波對時錶HAKUTO-R限定錶款AT8285-68Z，其環保材質面盤採用FUJIFILM公司結構色墨水技術，呈現銀色閃光與由藍到紫的漸層色宛如星雲色調，超級鈦的錶殼則經DLC高耐磨處理，展現深邃神秘面貌，熱愛水上運動的他聽聞此錶可下水，立刻認定為命定錶款。

▲▼ CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

▲CITIZEN亞洲限定款的光動能全球電波對時錶 AT9128-87X，30,800元。

徐若熙則佩戴CITIZEN亞洲限定的光動能全球電波對時錶AT9128-87X，設計靈感源自陽光灑落在山林的迷人景致，因此在森林綠面盤點綴金色時標並搭配金色按把，更令他心動是錶款具26個世界時間與兩地時間實用功能，是他出國比賽時的最佳配件。

▲▼ CITIZEN,SEIKO 。（圖／公關照）

▲Seiko限量500只的Prospex SpeedTimer 台灣限定款SSC925P1，24,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

Seiko亦有綠色與金色組合的時計，推出限量500只的台灣限定款Prospex SpeedTimer太陽能計時錶，層藍綠色放射狀設計面盤搭配玫瑰金色秒針與品牌Logo，清楚彰顯各項功能，搭載V192太陽能機芯，是講求綠色時尚的優質選擇。

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關鍵字：

CITIZEN, 拿莫．伊漾, 徐若熙, Seiko

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