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最近不太順？網搜「旺自己」的6個方法、讓你日子紅紅火火

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▲▼網搜「旺自己」的6個方法。（圖／Unsplash）

▲新年試著改變自己，讓理想目標一一完成。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

2024年對自己有什麼期許呢？去年有達到理想心中的目標嗎？若你離成功總是臨門一腳，試試以下旺自己6個小方法，包準新的一年過得心想事成、日子紅紅火火！

▲▼網搜「旺自己」的6個方法。（圖／Unsplash）

#經常微笑

不少人沒有表情的時候看起來就像是在生氣，這樣好事怎麼會接近你？建議有意識得保持微笑，能感受到自己笑的時候，眉心整個舒展開來，自己不僅心情好，就連身邊的人也會感受到你的親切。

#多和高能量的人在一起

多和高能量的人相處，反之那些總是抱怨的人，請你務必要遠離，建議不做消耗自己能量的事情，高能量即便遇到不好的事情，也能笑著帶過，絕不會浪費時間怨天尤人。

▲▼網搜「旺自己」的6個方法。（圖／Unsplash）

#凡事必有利於我

要相信「相信的力量」，無論發生好事或是壞事，每件事情都是來幫助自己的，當內心的正念越多，就一定會有好事環繞身邊。

#隨喜讚嘆

正常生活中，說好話、做好事，多讚美別人，也要多讚美自己，善的循環才會讓身邊好事不斷。

▲▼網搜「旺自己」的6個方法。（圖／Unsplash）

#多出去曬曬太陽

多去大自然走走，幫助心情開闊，別把注意力只放在小事上面，有時候把目光放遠一點，退一步海闊天空。

#抱持生活儀式感

特殊節日要記得給家裡佈置節日氣氛，你願意花時間經營生活時，才會把日子過得紅紅火火，要記住只有你自己在什麼狀態，生活才能過程什麼狀態。

關鍵字：

新年, 好運, 方法, 順利

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