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誠品松菸24小時書店1／20見客　「100米落地窗」引天光夜景

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▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品松菸接手24小時書店改裝完成，1／20正式見客。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

誠品信義結束後，經過數周改裝，接手24小時書店任務的誠品松菸，3樓書店區也將正式在明天見客，隨著建築物的設計，將空間重新調整結合百米落地窗，白天引入瀟灑天光，在晚上也能欣賞信義計畫區夜景，成為24小時書店全新亮點，eslite café還提供隱藏版宵夜，午夜12點前都有得吃。

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／誠品提供）

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／記者蔡惠如攝）

誠品生活松菸全新24小時書店1／20起試營運，長達100米大面積落地窗景串連書區、兒童書店、eslite café共逾200席座位，還有可俯瞰廣場的大型露天陽台，充分利用建築特色，是視野最開闊的24小時書店新地點，全期營業區域包括書店與誠品音樂館，其面積與之前敦南店相當，改裝後其書量增加3倍，預計一年可有600萬人次造訪，業績也預期成長3倍。

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／誠品提供）

3F書店裡的咖啡館「eslite café」還提供隱藏版宵夜，除全日提供招牌松露蛋沙拉三明治、牛肉雙味起士漢堡、明太子龍蝦細扁麵等三餐美食之外，也開發川椒米血糕、椒鹽花枝丸、辣椒酥腐乳炸雞塊、香料烤櫛瓜等菜色，讓夜貓讀者也能嚐鮮。

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／記者蔡惠如攝）

誠品松菸24小時書店登場，1／26起連3天舉辦會員周末慶活動，1／27至1／28六日兩天，從下午1點起至深夜，松菸1F文創走廊「睏袂去市集」匯集香氛、羊毛氈手作、療癒占卜等趣味體驗熱鬧開張；「樂來樂好聽」音樂會特別邀請金曲歌王HUSH等近30位歌手接力演出；獨特「露天夜宴」可體驗調香、品茶、星夜投影導覽，從1／26至1／28期間，全店當日累計滿5,000元送1,000元抵用券，憑當日單筆消費800元以上發票，可抽星宇航空商務與經濟艙機票。

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／誠品提供）

▲誠品松菸接手24小時書店。（圖／誠品提供）

因應台北大巨蛋啟用，松菸文創園區周邊步行交通路線也已打開，可直接從光復南路從大巨蛋旁走進園區內，吸引許多民眾悠閒散步，而SOGO大巨蛋首期14間餐飲也將在今年5月登場，屆時預期將有更多民眾到訪，感受不同於東區商圈與信義計畫區的悠閒氛圍。

關鍵字：

誠品松菸, 24小時

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