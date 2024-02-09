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過個年想買新圖！LINE公布2023 貼圖排行榜　動物系稱霸

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記者蔡惠如／綜合報導

過年是最讓人想買貼圖的時候了！除了恭賀新禧相關的春節貼圖之外，想好要買什麼讓手機訊息表情更豐富了嗎？茫茫圖海有時候找不到自己想要的，不妨看看大家都買什麼吧，LINE公布去年（2023）貼圖榜單，小巧可愛「表情貼」跟動態貼圖已成主流，有哪個你還沒買嗎？

官方表情貼Top 5

▲LINE貼圖排行。（圖／業者提供）

2023年榜單曝光官方表情貼與原創表情貼排行榜，不論是官方還是原創表情貼前五名皆是動態，官方表情貼冠亞軍仍由「蠟筆小新」與「貓貓蟲-咖波」蟬聯。第三名「胖才可愛」首次以溫暖色調與療癒可愛風格進榜、第四名「好想兔」將實用文字巧妙融合讓聊天更到位。第五名來自日本人氣角色「反應過激的貓」則運用「陰影」技巧讓角色動起來更具3D立體感。

原創表情貼Top 5

▲LINE貼圖排行。（圖／業者提供）

原創表情貼年度榜單則是由「熊大兔兔❤超實用LINE動態表情貼」奪冠，以實用的文字與萌度爆表的動作大受歡迎。第二名「小貓貓們」則以特色獨門組合技，拼接成長版角色或趣味合體，就是要在聊天室裡很吸睛，此外「胖鯊魚鯊西米」、「天竺鼠森森的小水豚」、「PP mini小小企鵝」都是展現小巧精緻的各種情緒受歡迎。

官方貼圖Top 5、原創貼圖Top 10

▲LINE貼圖排行。（圖／業者提供）

2023年貼圖榜單依舊由療癒動物系掛帥，包括金兔年官方貼圖由「好想兔」，以及白爛貓、咖波「本土三大天王」連五年進榜，迪士尼角色「米奇＆米妮」與卡娜赫拉也人氣依舊。原創貼圖Top10排行則由討喜又有個性的「野生喵喵怪」首次奪冠，「白爛貓」與「胖鯊魚鯊西米」亞季軍「鹿鼻羊」連結流行時事哏以及情侶間的可愛互動首次入榜。

▲LINE貼圖排行。（圖／業者提供）

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關鍵字：

LINE, 貼圖排行

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