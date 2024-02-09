5萬元有找！Tiffany招牌T字戒、MIKIMOTO幸運珍珠項鍊　小資女也能收藏

▲Tiffany T wire 玫瑰金窄版戒指，41,500元。（圖／Tiffany提供）

記者陳雅韻／台北報導

新年之際，想寵愛自己一回，各大品牌高辨識度的經典珠寶是不錯的選擇，預算設定在5萬元以內，多為貴金屬打造的戒指、鍊墜，雖未鑲嵌閃亮鑽石，但充滿力與美的線條依然存在感強烈，Tiffany & Co. T系列、卡地亞（Cartier）婚戒熱門款C de Cartier系列等都有入門設計滿足小資族。

Tiffany

Tiffany & Co. T系列設計靈感源自極具辨識度的品牌標誌，簡約的T字線條充滿力量，深受時尚男女喜愛，最入門的款式為18K玫瑰金打造的T wire窄版戒指，開口設計的戒指兩端為相對的T字，展現個性美。

▲卡地亞C de Cartier系列戒指款式豐富，未鑲鑽款約從37,800元起。（圖／卡地亞提供）

Cartier

簡約的設計不受潮流影響，時時刻刻都耐看，卡地亞C de Cartier系列正是最佳代表，成為許多新人的婚戒選擇，款式從玫瑰金戒環、銘刻Cartier字樣、鑲嵌單顆或二顆鑽石，到華麗版本滿鑽款式均備，當中未鑲鑽戒指不到5萬元便能擁有。

▲模特兒佩戴寶格麗B.ZERO1系列戒指與手環。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗B.ZERO1 Essential 18K玫瑰金戒指，37,900元。

BVLGARI

寶格麗（BVLGARI）以羅馬競技場為設計靈感的經典之作B.zero1系列，延伸出簡潔版本的B.zero1 Essential圓戒，18K玫瑰金材質戒環上鐫刻BVLGARI字樣，鏗鏘有力彰顯時尚宣言，可輕鬆與其他款式戒指疊搭。

▲模特兒戴Boucheron Serpent Bohème系列鑲嵌珍珠母貝與鑽石手鍊，48,500元。（圖／Boucheron提供）

Boucheron

1968年Boucheron將蛇首化為水滴輪廓，推出由黃金珠粒勾勒出水滴圖案的Serpent Bohème系列珠寶，藉由鑲嵌不同寶石展現個性、優雅等多變風格，當中最親民的款式為18K金鑲嵌珍珠母貝的手鍊，細鍊上還點綴單顆小鑽，秀氣的設計能輕鬆融入日常穿搭。

▲MIKIMOTO Lucky Motif Collection幸運葉造型珍珠墜鍊（左起）44,000元，鑰匙造型珍珠墜鍊46,000元，馬蹄造型珍珠墜鍊49,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

MIKIMOTO

若需要幸運珠寶加持，不能錯過MIKIMOTO款款都有美好寓意的Lucky Motif Collection墜鍊，以18K金、白金或粉紅金打造的圓圈內，各自呈現鑲鑽幸運草、馬蹄或鑰匙圖案，並點綴單顆日本Akoya珍珠，小巧可愛。