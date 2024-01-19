8條愛自己金句：少花點時間去取悅別人、多花點時間來經營自己

▲愛自己就從顧好自己的身體開始。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

「愛自己」不只是口號，而是用善意和健康的方式來陪伴自己，變得更好，少花點時間去取悅別人，多花點時間來陪伴自己，你的未來才會精彩可期，盤點8條愛自己金句，給你人生不一樣的體悟。

#你活著的時候，沒有幾個人在觀看，你死了以後，也不會有幾個人記得你，相信我，這個世界上最在意你，和最討厭你的人，加起來都數不滿這五根手指。

#我們的主線任務一定是先對自己好，他才是那個永遠不會辜負你的人，你只要少吃，你就會瘦；你少吃高油高鹽，你的皮膚就會變好；你少吃糖，你就會變年輕；你多運動，你的身體就會變好，在這裡永遠是一分付出、一分回報。





#你只要照顧好自己的身體和情緒，讓自己處於一個高能量狀態，隨時等待機會，這才是真正的未來可期。

#少花點時間去取悅別人，多花點時間來經營自己。

#生活是自己的，你就盡情裝扮、盡情可愛。

#這個世界多美好，取決你有多愛自己，從現在起，先愛自己，再愛別人，人這一生，最重要的是為自己而活，最關鍵的是讓自己開心，所以別放低姿態去取悅誰，別費盡心思刻意迎合誰。

#當我真正開始愛自己，我睡得越來越早，也越來越喜歡鍛鍊，我不再糾結與焦慮，變得自信滿滿，去追求有意義的人和事，並為之燃燒自己的熱情，我發現人生真正才開始。

#真正的愛是看到自己的缺點，接納自己的不完美，不自責、批判或攻擊自己，然後用善意和健康的方式，陪伴自己、變得更好。