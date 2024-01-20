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補身不增體重！營養師教你健康吃鍋：主菜挑海鮮、火鍋料換成蔬菜

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▲▼補身不增體重！營養師教你健康吃鍋 。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

▲吃火鍋暖身有撇步。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

冷氣團即將來襲，天冷就讓人想吃鍋來暖身，但是挑錯鍋底和主菜，再加上一滿碗白飯，小心熱量破表，沒暖到身，反而胖了一大圈，聽聽營養師余朱青教你如何健康吃鍋。

#湯底

營養師余朱青建議湯底選擇以昆布、番茄蔬菜、藥膳鍋為首選，其次才是牛奶、麻辣、沙茶鍋，她也提醒因為火鍋湯頭含有豐富的油脂與鈉含量，喝多小心水腫，建議以一碗為限即可。

#肉品主菜

以低脂優秀蛋白質為優選，主菜首選為海鮮類，其次可以選擇里肌肉、板腱牛、菲力牛，最後才選擇油脂含量較高的豬五花和牛五花。

#菜盤

營養師提醒，吃火鍋時蔬菜不嫌多，若可以把火鍋料換成蔬菜會更好，但若真的想吃點火鍋料，控制在1-2個也沒有問題。另外菜盤中的南瓜、地瓜、玉米都是澱粉的一種，建議可以替換當餐的主食澱粉。

#主食

主食以雞蛋為優選，若想增添飽足感，也可挑選冬粉、烏龍麵、蒸煮麵與白飯，而王子麵、雞絲麵、鍋燒意麵等麵體都經過油炸，所以含油量較高，選擇前者較可以降低整餐油脂攝取量喔！

#沾醬

沾醬以醋、醬油、天然辛香料（蔥、薑、蒜末、辣椒）為優選，或是搭配水果風味調味汁（檸檬、柑橘、鳳梨、蘋果等水果）也不錯，最後才是挑選醬油膏、豆瓣醬、辣椒醬，沙茶醬、花生醬、糖粉須盡量避免，簡單來說，醬料適量沾就好。

#飲料

以無糖綠茶、氣泡水優先首選，零熱量又能幫助解低，幫助降低身體負擔。

▲▼補身不增體重！營養師教你健康吃鍋 。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

火鍋, 營養師, 營養師

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