fb ig video ETtoday search mobile

大秀直播／愛馬仕軍綠外套顏值破表　陳昊森為LOEWE飛巴黎準備帥一波

>

▲愛馬仕2024秋冬男裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）將在1月20日晚間10點，於巴黎男裝周發表2024秋冬系列，暫停一下正在追的劇，進入上方直播連結追一下服裝秀，是周末很不錯的調劑，在搶先釋出的影像中，看得出愛馬仕一貫的沉靜優雅，毛呢拼接皮革的短版大衣顏值很高，低調但絕對不無聊；同一天辦秀的LOEWE，陳昊森將是嘉賓，他穿著夾克、寬褲搭機，準備到巴黎帥一波。

▲愛馬仕 loewe 巴黎男裝周。（圖／翻攝官網、品牌提供）

▲愛馬仕搶先釋出的畫面，以軍綠外套為主軸。（圖／翻攝HERMES IG）

▲愛馬仕 loewe 巴黎男裝周。（圖／翻攝官網、品牌提供）
▲陳昊森在桃園機場準備搭機前往巴黎欣賞LOEWE秀。（圖／品牌提供）

外套是秋冬穿搭的重點，愛馬仕的大秀預告中曝光了多種款式，長版皮衣配黑褲與黑皮鞋、短版大衣內搭兩件高領很有層次感，這些外套都是軍綠色，是相當容易駕馭也容易搭配的色調，手袋雖未在預告影片中出現，但想必會有讓人驚喜的新設計。

▲愛馬仕 loewe 巴黎男裝周。（圖／翻攝官網、品牌提供）

▲愛馬仕 loewe 巴黎男裝周。（圖／翻攝官網、品牌提供）

▲愛馬仕優雅沉靜。（圖／翻攝HERMES官網）

LOEWE將在台灣時間1月20日晚間7點登場，陳昊森已飛往巴黎準備，他在桃園機場現身，穿著藍色夾克搭配寬褲、皮鞋，夾克除了兩個大口袋很醒目，袖子上手肘的位子還有一個圓形口袋，細節絕不馬虎還有點可愛，他背的Cubi包容量大、可肩背也可斜背，絕對是旅行時的好夥伴。

▲愛馬仕 loewe 巴黎男裝周。（圖／翻攝官網、品牌提供）

▲陳昊森穿著藍色夾克、寬褲與皮鞋準備搭機。（圖／品牌提供，以下同）

▲愛馬仕 loewe 巴黎男裝周。（圖／翻攝官網、品牌提供）
▲LOEWE Cubi深灰色小牛皮肩背包，77,000元

▲愛馬仕 loewe 巴黎男裝周。（圖／翻攝官網、品牌提供）
▲LOEWE夾克，83,000元。

►巴黎男裝周／LV驚喜聯名Timberland出黃靴　王嘉爾、林俊傑看秀前抱緊緊

►巴黎男裝周／Givenchy改造創始人紳士著裝、Acne Studios貓臉萌翻

 

關鍵字：

直播, 巴黎男裝周, 2024秋冬, HERMES, 愛馬仕, LOEWE, 陳昊森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走

離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走

不只提神還防癌！營養師曝喝咖啡4大好處　但攝取量要控制好

不只提神還防癌！營養師曝喝咖啡4大好處　但攝取量要控制好

8條愛自己金句：少花點時間去取悅別人、多花點時間來經營自己

8條愛自己金句：少花點時間去取悅別人、多花點時間來經營自己

補身不增體重！營養師教你健康吃鍋：主菜挑海鮮、火鍋料換成蔬菜 Jisoo最愛瑜伽和皮拉提斯！新代言揭曉把Alo Yoga運動服穿得超仙秒戀愛 郭雪芙《此時此刻》胖3kg，靠168＋薑茶瘦回來！陳柏霖自曝陪女友逛街幫包色 《如果奔跑是我的人生》8台詞：人活在這個世界上，只有你自己是最可靠的 超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源 這三星座老婆超難當！TOP 1桃花超多、脾氣又壞　光封鎖曖昧就處理不完 新光三越寶可夢卡又來了！　Pokémon Ga-Olé超夢卡「免費換」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面