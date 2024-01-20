大秀直播／愛馬仕軍綠外套顏值破表　陳昊森為LOEWE飛巴黎準備帥一波

▲愛馬仕2024秋冬男裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）將在1月20日晚間10點，於巴黎男裝周發表2024秋冬系列，暫停一下正在追的劇，進入上方直播連結追一下服裝秀，是周末很不錯的調劑，在搶先釋出的影像中，看得出愛馬仕一貫的沉靜優雅，毛呢拼接皮革的短版大衣顏值很高，低調但絕對不無聊；同一天辦秀的LOEWE，陳昊森將是嘉賓，他穿著夾克、寬褲搭機，準備到巴黎帥一波。

▲愛馬仕搶先釋出的畫面，以軍綠外套為主軸。（圖／翻攝HERMES IG）



▲陳昊森在桃園機場準備搭機前往巴黎欣賞LOEWE秀。（圖／品牌提供）

外套是秋冬穿搭的重點，愛馬仕的大秀預告中曝光了多種款式，長版皮衣配黑褲與黑皮鞋、短版大衣內搭兩件高領很有層次感，這些外套都是軍綠色，是相當容易駕馭也容易搭配的色調，手袋雖未在預告影片中出現，但想必會有讓人驚喜的新設計。

▲愛馬仕優雅沉靜。（圖／翻攝HERMES官網）

LOEWE將在台灣時間1月20日晚間7點登場，陳昊森已飛往巴黎準備，他在桃園機場現身，穿著藍色夾克搭配寬褲、皮鞋，夾克除了兩個大口袋很醒目，袖子上手肘的位子還有一個圓形口袋，細節絕不馬虎還有點可愛，他背的Cubi包容量大、可肩背也可斜背，絕對是旅行時的好夥伴。

▲陳昊森穿著藍色夾克、寬褲與皮鞋準備搭機。（圖／品牌提供，以下同）



▲LOEWE Cubi深灰色小牛皮肩背包，77,000元



▲LOEWE夾克，83,000元。

