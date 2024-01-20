郭雪芙《此時此刻》胖3kg，靠168＋薑茶瘦回來！陳柏霖自曝陪女友逛街幫包色

▲近期正一起在金門拍攝新戲的陳柏霖、郭雪芙，合體出席活動連穿搭都大顯好默契。

記者張毓容／台北報導 圖／記者湯興漢攝、品牌提供

台灣服飾電商「美而快集團」匯集旗下包含PAZZO、MEIER.Q等6大人氣品牌加上與人氣早午餐BRUN不然，在信義區ATT 4 Fun打造「UR LIVING概念旗艦店」，開幕活動也特別請來近期正一起在金門拍攝新戲《不如海邊吹吹風》的陳柏霖、郭雪芙站台。兩人除了分享自己平時的穿搭風格，聊起逛街話題時，陳柏霖更自曝陪女友逛街若對方無法抉擇，他會直接幫包色，貼心又帥氣的行為讓現場驚呼聲一片。

近日因拍攝新劇《不如海邊吹吹風》第四度搭擋的郭雪芙與陳柏霖，從訪問到穿搭的默契都超好，兩人不約而同以黑色造型現身活動現場。談起私下喜愛的穿搭，陳柏霖表示自己平時喜歡寬鬆、舒服一點的服裝，但會依照天氣、所在城市和當天活動來做風格搭配；郭雪芙則是笑說「他是看天氣，我是看心情！」平常也是喜歡簡單舒適的搭配，但如果跟朋友碰面或是有約的時候，就會比較認真打扮。

在開幕前已搶先逛店的兩人對於店內的裝潢風格到環境都很喜歡，尤其兩人都大推B1的「男友等待區」，郭雪芙大讚這一區空間感很棒、裝潢設計很可愛，還有大鏡子，很適合拍照，在活動開始前就已先拍了許多美照；陳柏霖也表示覺得整間店的空間很舒服，有不少驚喜，是個可以待很久的地方，除了男友等待區之外，二樓也有男裝可以逛還有早午餐可以吃，讓他笑說「我覺得是個男性友善的店，終於有個地方男女都可以逛！」

被問到平時是否會跟另一半一起逛街，郭雪芙直呼「逛街應該都跟姊妹吧！」比較少跟男友逛街，而與Popu Lady前團員庭瑄穩定交往長達10年的陳柏霖則是會陪女友逛街，也會在對方試穿時幫忙看一下，他更自曝若對方無法抉擇時，他就會直接幫忙包色買單，引發現場驚呼，他也霸氣笑回「不然咧？」但意外的是，讓「大仁哥」陳柏霖陪逛街等最久的女性不是女友，他笑說「應該是我媽！」

先前在夯劇《此時此刻》飾演單親媽媽獲得不少好評的郭雪芙，坦言當時為符合角色形象不能太瘦，在飲食上就刻意不節制，胖了大概3～4kg，而為了拍新戲和出席活動現在已瘦回來。說到瘦身方法，她透露除了飲食上會稍微控制，還有多喝水和自己煮的無糖薑茶，再搭配168間歇性斷食，「但有時候太早開始工作，沒辦法的時候就會變12個小時」，但至少會堅持空腹12個小時。