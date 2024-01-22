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超準心理測驗！從「擠牙膏的習慣」秒看你的精神內耗指數

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

每個人對於自己在意的事多少都會有點小堅持，但你會堅持到反覆確認一件事？或是只要有一個細節沒弄好，就一定要弄到你滿意為止？小心你可能「強迫症」上身了！最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，從6個小問題就能測出你內心的強迫指數，快來看看你是隨心率性派還是超偏執的強迫症人。


Q：你平常擠牙膏的習慣是下圖中的哪一種？

▲▼ 擠牙膏心理測驗 。（圖／翻攝小紅書）

＊分割下為選項解析＊

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選擇A：精神內耗指數100%

選擇A的人，平時做事時有一種強迫性的完美傾向，這也是導致你們陷入精神內耗的主要原因。你的預見性很好，經常會未雨稠謬，但也正是因為你注意到了未來的很多「不確定因素」，進而被這些「不確定性」所影響；另一方面，你的行動力又不太夠，使得你的想法跑完了，但行動總是慢一步、跟不上，時間一長你也就放棄了。所以接納自己，是幫助你改變現狀的重要關鍵。

選擇Ｂ：精神內耗指數80%

你的個性裡比較有中庸的一面，又不想過分地表現自己，但又想要能有所成就，因此就很容易形成一種矛盾。你對自己有所要求，不甘於做一個非常普通的人，想要自己變得更好，這些都是很值得肯定的，但你又無法接受被逼著做某件事的狀態。建議你可以為自己制定一個個合理的小目標，不需要太緊繃、能愉快地邊嘗試克服小困難就能達成，多做幾次累積下來，你的行動力就會提升，精神內耗就會減少。

選擇C：精神內耗指數60%

選擇C選項的人，能接納現在的自己，對自己的優缺點也有比較清晰的認知，在一般情況下，你不會硬要跟自己較勁，通常會選擇做自己力所能所及的事，以從中獲得成就感。但你很難不受外界影響，一旦你選擇了不適合的參照物或對象時，就會產生一些消極的情緒，覺得自己本來可以更優秀，就會因此產生一些心理上的內耗。

選擇D：精神內耗指數20%

你是心態比較積極樂觀的人，雖然也會有情緒不佳的時候，但你不太會跟著情緒走，很懂得適當轉移自己的注意力。你是秉持活在當下的類型，不願意花太多精力、時間在煩惱未知的事情上，因此在日常生活中你總是能比他人感受到更多的小確幸、美好事物。目前你擁有很不錯的心理狀態，內耗比較少，請繼續保持下去。

關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 內耗, 精神內耗, 心理內耗

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