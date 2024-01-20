總是存不了錢？日常「5個小習慣」讓你慢慢變有錢

▲刷卡分期就是透支消費的一種。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

新的一年有什麼期許嗎？已經拼命省錢，但存款數字還是讓人洩氣，盤點讓你慢慢有錢的5個小習慣，讓你不費力就往好的方向邁進！

#保持身體健康

健康就是財富，這句話千真萬確，若是沒有健康的身體，一切都是枉然，一不小心生了病，會讓累積的財富快速歸零，千萬別為了省錢而犧牲健康，只要有強健的體魄，未來一切都有可能。

#不提前消費、刷卡不要分期

口袋中有多少錢，就做多少的事，買不起的東西千萬不要透支消費，而一般常聽到的可以刷卡分期，這就是讓你透支消費的陷阱。建議每月領薪水後，可以撥出10-20%存起來，當作臨時預備金，若突然發生什麼事情也有一筆錢可以應付。

#精簡打扮與妝容

所謂精簡，不是要你不要打扮，而是把錢花在刀口上，只買自己需要、有用的東西，而不是花了大錢買了一些自己想要卻是流行性高的東西，要知道別人只會因為你優秀而高看你，不會因為你全身名牌就高看你。

#物品出一進一

越來越多人開始遵從這個原則，這樣做並不僅是要控制物品的數量，而是希望東西能夠被善用不要閒置，出一再進一能讓人挑選東西時更為謹慎，同時也能提高用品的使用率，千萬不要因為貪便宜而囤積物品，用完再買。

#別買當季衣服

購買當季衣服是一筆不小的開銷，想要精打細算，建議可以先預買下一季的衣服，像是年後出清庫存時購入羽絨服，就能夠買到低價，又或是如果你不那麼追求流行感，在夏季先入手冬季，秋冬入手夏季衣物也能幫你省一筆錢。