豆芽菜減重法正夯！營養師讚：高纖維質幫助排便、消水腫效果也好

▲豆芽菜高纖維且低熱量，很適合減重者食用。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

日前炒得火熱的減肥聖品竟是豆芽菜，營養師夏子雯也在臉書分享，豆芽菜營養成分高，其中含有豐富的膳食纖維能夠促進排便，擁有消水腫效果，她也提醒豆芽菜若生吃性寒，建議搭配堅果、薑片薑絲炒過的芝麻粒都可降低寒性。

營養師夏子雯在臉書分享，豆芽菜被譽為脂肪最怕的食物，她解釋豆芽菜是豆子遇水發芽後的產物，不同品種的豆子皆有各種類別的豆芽菜，除了常見的黃豆芽、黑豆芽、綠豆芽，甚至是豌豆芽、苜蓿芽等。

而豆芽菜也富含營養，營養師夏子雯也列舉如下：

#含有植化素：抗氧化、清除自由基。



#維持黏膜健康：如維生素A幫助黏膜完整健康、也能保護眼睛，搭配油脂可強化吸收率，其中黃豆芽含量最多。



#有助排便：豐富的膳食纖維可促進排便，有便秘困擾的人可以多吃。



#強壯骨骼：足夠的鈣能預防骨質疏鬆，適合年紀較長的族群，建議可以選擇黑豆芽菜，含有大豆黃酮、大豆皂甘，能增加膽固醇的代謝，幫助降低血脂肪。



#消水腫：含有鉀，可幫助排出體內多餘鈉，達到消水腫的效果。



#低熱量：綠豆芽是3種常見豆芽菜中熱量與脂肪量最低，適合想減肥或正在控制熱量的人吃，其中的核黃素還能幫助減緩口腔潰瘍，容易火氣大的人可以多攝取。

營養師夏子雯也分享，豆芽菜生吃最能保存芽苗的酵素，但是性寒，所以脾胃或是體質虛寒的人要特別留意，絕對不要過量攝取，若真的要生吃可加入低溫烘焙的堅果、薑片薑絲炒過的芝麻粒等比較熱性的食材來中和，拌炒、川燙，既能降低寒性，同時也保留營養素，是很不錯的搭配方式。