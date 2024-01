巴黎男裝周／DIOR男士穿芭蕾舞鞋超好看　周杰倫想為演唱會治裝

▲DIOR 2024秋冬男裝系列,在巴黎發表。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR在巴黎男裝周發表2024秋冬系列,周杰倫(周董)首度以品牌大使的身份看秀,仍不忘本行,秀後他大讚音樂很酷,並表示:「看秀之後發現每一套都超級適合演唱會,好想每一套都拿下來。」DIOR 2024秋冬男裝從芭蕾舞者Rudolf Nureyev取材,延伸出一系列華美精緻的男士高級訂製服,芭蕾舞鞋更是焦點,搭配短褲、襪子,亮麗出色。

▲周杰倫(左)與DIOR男裝創意總監Kim Jones。(圖/翻攝jaychou IG)

Rudolf Nureyev是蘇聯時代的傳奇,他重新定義了男性芭蕾舞者,從原本的陪襯變為主角,體態也一反壯碩陽剛的窠臼,DIOR男裝創意總監Kim Jones的叔叔Colin Jones是知名攝影師也曾是芭蕾舞者,與Rudolf Nureyev友好並幫他拍照,而Rudolf Nureyev的舞伴Margot Fonteyn是DIOR的重要客人,這些層層疊疊的交織,成就了以Rudolf Nureyev為出發的2024男裝系列。

Kim Jones透露2024秋冬著重在時裝與高級訂製服的對比,他解釋:「就像舞台上與幕後的分別,或Rudolf Nureyev戲劇化人生與現實生活的差異,這次的作品,也可以說是芭蕾舞者與DIOR歷史的相遇。」高級訂製服詮釋出舞台上的奢華浮誇,例如Margot Fonteyn曾穿過由Dior先生在1950年構思的Dubussy晚裝,禮服上的刺繡用新的手法呈現於男裝,取材自和服手法的罩衫,則可窺見日本工匠的精湛技術,並呼應Rudolf Nureyev曾穿過的服飾。

▲1950年代的Dubussy晚裝。

時裝表現的是Rudolf Nureyev舞台下的真實面,60、70年代俐落的線條、拉鍊連身褲與短褲、貼合身體曲線的針織衫、垂墜外套等都是。DIOR的歷史資料庫仍是重要靈感,聖羅蘭執掌時期的裁縫工藝、經典Bar Jacket成為男士裝束,並結合Kim Jones初掌DIOR男裝時設計的Oblique緹花夾克,讓雙排扣流暢地融入腰線摺襟,帶出新境界。

芭蕾舞鞋是吸睛的焦點之一,亮麗的顏色搭配中筒襪很有特色,還有同樣搭配中筒襪的娃娃鞋等等,讓通常被歸類為女鞋的款式進入男士鞋櫃。1999年由Stephen Jones為DIOR女裝設計的天鵝絨帽飾,也有了男性版本的頭巾,包款則是柔軟但具結構性,藤格紋腰包便是一例。

品牌大使周杰倫秀後大讚:「看秀之後發現每一套都超級適合演唱會,好想每一套都拿下來。我覺得蠻震驚的是音樂的部分,從頭到尾沒有換曲,只有一首歌貫徹,我覺得這個很酷。」Max Richter為這場秀重新詮釋蘇聯作曲家Sergei Prokofie的音樂,Sergei Prokofie創作《Romeo and Juliet》中的樂曲《The Dance of the Knight》,曾用於1965年Margot Fonteyn與Rudolf Nureyev在倫敦的演出,因此別具意義。

▲韓星丁海寅。



▲男團Tomorrow x Together。



▲大陸男星王俊凱。