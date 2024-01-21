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巴黎男裝周／DIOR男士穿芭蕾舞鞋超好看　周杰倫想為演唱會治裝

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▲DIOR男裝 。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝系列，在巴黎發表。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR在巴黎男裝周發表2024秋冬系列，周杰倫（周董）首度以品牌大使的身份看秀，仍不忘本行，秀後他大讚音樂很酷，並表示：「看秀之後發現每一套都超級適合演唱會，好想每一套都拿下來。」DIOR 2024秋冬男裝從芭蕾舞者Rudolf Nureyev取材，延伸出一系列華美精緻的男士高級訂製服，芭蕾舞鞋更是焦點，搭配短褲、襪子，亮麗出色。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲周杰倫（左）與DIOR男裝創意總監Kim Jones。（圖／翻攝jaychou IG）

Rudolf Nureyev是蘇聯時代的傳奇，他重新定義了男性芭蕾舞者，從原本的陪襯變為主角，體態也一反壯碩陽剛的窠臼，DIOR男裝創意總監Kim Jones的叔叔Colin Jones是知名攝影師也曾是芭蕾舞者，與Rudolf Nureyev友好並幫他拍照，而Rudolf Nureyev的舞伴Margot Fonteyn是DIOR的重要客人，這些層層疊疊的交織，成就了以Rudolf Nureyev為出發的2024男裝系列。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

Kim Jones透露2024秋冬著重在時裝與高級訂製服的對比，他解釋：「就像舞台上與幕後的分別，或Rudolf Nureyev戲劇化人生與現實生活的差異，這次的作品，也可以說是芭蕾舞者與DIOR歷史的相遇。」高級訂製服詮釋出舞台上的奢華浮誇，例如Margot Fonteyn曾穿過由Dior先生在1950年構思的Dubussy晚裝，禮服上的刺繡用新的手法呈現於男裝，取材自和服手法的罩衫，則可窺見日本工匠的精湛技術，並呼應Rudolf Nureyev曾穿過的服飾。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲1950年代的Dubussy晚裝。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

時裝表現的是Rudolf Nureyev舞台下的真實面，60、70年代俐落的線條、拉鍊連身褲與短褲、貼合身體曲線的針織衫、垂墜外套等都是。DIOR的歷史資料庫仍是重要靈感，聖羅蘭執掌時期的裁縫工藝、經典Bar Jacket成為男士裝束，並結合Kim Jones初掌DIOR男裝時設計的Oblique緹花夾克，讓雙排扣流暢地融入腰線摺襟，帶出新境界。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

芭蕾舞鞋是吸睛的焦點之一，亮麗的顏色搭配中筒襪很有特色，還有同樣搭配中筒襪的娃娃鞋等等，讓通常被歸類為女鞋的款式進入男士鞋櫃。1999年由Stephen Jones為DIOR女裝設計的天鵝絨帽飾，也有了男性版本的頭巾，包款則是柔軟但具結構性，藤格紋腰包便是一例。

品牌大使周杰倫秀後大讚：「看秀之後發現每一套都超級適合演唱會，好想每一套都拿下來。我覺得蠻震驚的是音樂的部分，從頭到尾沒有換曲，只有一首歌貫徹，我覺得這個很酷。」Max Richter為這場秀重新詮釋蘇聯作曲家Sergei Prokofie的音樂，Sergei Prokofie創作《Romeo and Juliet》中的樂曲《The Dance of the Knight》，曾用於1965年Margot Fonteyn與Rudolf Nureyev在倫敦的演出，因此別具意義。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）

▲韓星丁海寅。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）
▲男團Tomorrow x Together。

▲DIOR 2024秋冬男裝。（圖／品牌提供）
▲大陸男星王俊凱。

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關鍵字：

巴黎男裝周, 2024秋冬, DIOR, 周杰倫, Kim Jones, Rudolf Nureyev

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