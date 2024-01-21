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星巴克2023年最熱銷飲品排行　最受歡迎星冰樂出爐

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▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全年生意都很好的星巴克，除了店內都有的基本款，還會不時推出季節限定飲品與促銷活動，讓消費者人氣持續暢旺，但究竟哪些飲品是消費者真正心頭好？星巴克提供2023年最熱銷飲品排行供民眾參考，讓總是點同樣品項的你可換換口味，如果喜歡嚐鮮的消費者，也可以全集章來喝喝看。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 9　福吉茶那堤 Hojicha Tea Latte
靈感源自日本，以烤焙過的日本焙茶，與新鮮蒸煮的牛奶結合，覆上細緻綿密的奶泡，濃郁滑順的口感中，富有優雅細緻的茶香。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 8　蜜柚紅茶 Black Tea with Ruby Grapefruit and Honey
將傳統的西方紅茶，加入了紅柚醬與蜂蜜調和製作，讓紅茶擁有香甜馥郁的滋味，帶來不同感受。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 7　醇濃抹茶那堤 Pure Matcha Latte
使用日本純抹茶加入牛奶與原味糖漿製成，甜度可以調整，甚至是可以完全不加糖也可以，另外也能加價更換奶類或添加風味糖漿，體驗不同風味。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 6　巧克力可可碎片星冰樂 Chocolate Cream Java Chip Frappuccino Blended Beverage
以摩卡醬、乳品及可可碎片調製，加上細緻鮮奶油及摩卡醬，濃厚的巧克力風味及多重口感，是最受歡迎的星冰樂口味。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 5　冷萃咖啡 Cold Brew Coffee
是星巴克典藏咖啡系列，採用冷水在室溫14小時慢速萃取，使口感醇厚而馥郁，選用專門的綜合咖啡豆，帶有芳香滑順的口感，有獨特的巧克力與柑橘的風味，並帶出咖啡本身的甘甜與滑順。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 4　特選美式 Caffè Americano
95元起跳的價格相當親民，以歐洲方式調製，結合經典濃縮咖啡及熱水，且提供飲料客製化服務，可加價添加風味糖漿和濃縮咖啡增加更多口感。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 3　特選馥列白 Flat White
此款咖啡源由澳洲，在濃縮咖啡與牛奶的比例上，選擇使用較多份的ristretto shots （短濃縮），增加咖啡濃醇度的同時，也可凸顯咖啡甜感，並更換特選豆，是一杯風味較濃郁且平衡的牛奶咖啡。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 2　焦糖瑪奇朵 Caramel Macchiato
融合新鮮蒸奶及香草風味糖漿後，倒入濃縮咖啡並在奶泡上覆以香甜焦糖醬，呈現多層次風味，是星巴克一直深受歡迎的飲料。

▲2023年星巴克熱銷飲品排名。（圖／品牌提供）

TOP 1　熱那堤 Caffè Latte
濃郁醇厚的濃縮咖啡，搭配新鮮蒸煮的優質鮮奶，覆上綿密細緻的奶泡，一直都是台灣市場最受歡迎的飲品，有種安全熟悉的口感，平易近人。

關鍵字：

星巴克, 熱銷排行

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