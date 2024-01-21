fb ig video ETtoday search mobile

春節調查送禮近5成民眾「花費破5000元」　超過70%的人都送同款

>

▲東方線上春節送禮調查。（圖／業者提供）

▲東方線上春節送禮調查，民眾春節送禮單筆預算平均已達5,000元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節即將到來，此時期也是民眾積極社交、與親友相聚的主要時機，許多人都浮現「想聚一聚」的念頭，近期東方線上E-ICP數據也發表有關春節的統計分析報告，顯示過年送禮金額連年增長，疫情過了之後更有社交需求，其中有70％的送禮者都選擇禮金或紅包，比其他選項高出數倍。

▲東方線上春節送禮調查。（圖／業者提供）

春節送禮商機高，禮品消費金額也連年增長，東方線上E-ICP消費者資料庫公布趨勢觀察，過去四年春節送禮金額逐年提高，到2023年春節平均送禮金額已達到5,347元，與2020年的平均金額相比，提高了851元。而送禮金額超過5,000元以上的消費者人數也逐年增加，2023年來到45.8%，與2020年相較提高了17.0%。

▲東方線上春節送禮調查。（圖／業者提供）

春節禮品的熱門選擇，有高達74.3%民眾仍偏好贈送「金錢／紅包」，其次依序為「休閒零食」、「南北貨」與「水果」。實質的紅包禮金依舊是春節時消費者表達心意的首選。而除了紅包以外，消費者春節更偏好吃食，尤其在50歲以上的中壯世代，過節概念仍偏好「民以食為天」，各種類型的飲食都願意採購相送。

▲東方線上春節送禮調查。（圖／業者提供）

另一個有趣現象則是，數據分析30歲至49歲最愛送禮，各個節慶中都有偏高的送禮比例；50歲至64歲的送禮時機很規律，依舊跟著傳統三節出手。13歲至29歲的年輕人最常送禮的節日就是母親節，其次則是在生日時。

關鍵字：

春節, 送禮預算, 東方線上

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克1／22起連兩天買一送一　「不提供優惠品項」變多了

星巴克1／22起連兩天買一送一　「不提供優惠品項」變多了

豆芽菜減重法正夯！營養師讚：高纖維質幫助排便、消水腫效果也好

豆芽菜減重法正夯！營養師讚：高纖維質幫助排便、消水腫效果也好

總是存不了錢？日常「5個小習慣」讓你慢慢變有錢

總是存不了錢？日常「5個小習慣」讓你慢慢變有錢

離婚率最高的三大星座！TOP 1個性衝動、做事效率　當然說走就走 超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源 11款好評「瑜伽褲」推薦！提臀收腹不顯駱駝蹄　千元有找擁有S曲線 巴黎男裝周／DIOR男士穿芭蕾舞鞋超好看　周杰倫想為演唱會治裝 星巴克2023年最熱銷飲品排行　最受歡迎星冰樂出爐 《與惡魔有約》宋江、金裕貞情侶穿搭每套都像拍畫報　高調放閃學起來 新光三越寶可夢卡又來了！　Pokémon Ga-Olé超夢卡「免費換」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面