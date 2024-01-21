春節調查送禮近5成民眾「花費破5000元」　超過70%的人都送同款

▲東方線上春節送禮調查，民眾春節送禮單筆預算平均已達5,000元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節即將到來，此時期也是民眾積極社交、與親友相聚的主要時機，許多人都浮現「想聚一聚」的念頭，近期東方線上E-ICP數據也發表有關春節的統計分析報告，顯示過年送禮金額連年增長，疫情過了之後更有社交需求，其中有70％的送禮者都選擇禮金或紅包，比其他選項高出數倍。

春節送禮商機高，禮品消費金額也連年增長，東方線上E-ICP消費者資料庫公布趨勢觀察，過去四年春節送禮金額逐年提高，到2023年春節平均送禮金額已達到5,347元，與2020年的平均金額相比，提高了851元。而送禮金額超過5,000元以上的消費者人數也逐年增加，2023年來到45.8%，與2020年相較提高了17.0%。

春節禮品的熱門選擇，有高達74.3%民眾仍偏好贈送「金錢／紅包」，其次依序為「休閒零食」、「南北貨」與「水果」。實質的紅包禮金依舊是春節時消費者表達心意的首選。而除了紅包以外，消費者春節更偏好吃食，尤其在50歲以上的中壯世代，過節概念仍偏好「民以食為天」，各種類型的飲食都願意採購相送。

另一個有趣現象則是，數據分析30歲至49歲最愛送禮，各個節慶中都有偏高的送禮比例；50歲至64歲的送禮時機很規律，依舊跟著傳統三節出手。13歲至29歲的年輕人最常送禮的節日就是母親節，其次則是在生日時。