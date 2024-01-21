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TWG龍年禮盒有歐洲風　星巴克16款節慶禮走春有品味

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▲龍年設計款伴手禮。（圖／各業者提供）

▲因應龍年春節，TWG也推出應景設計款伴手禮，上方的龍帶點歐洲氣息，頗有另類風格。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然每年春節推出生肖禮盒不算新鮮事，但不得不說針對即將來臨的龍年，其設計就是自帶一股氣勢，即便龍年不是自己的本命年，也會忍不住買一盒來收藏，頂級茶飲TWG、星巴克與知名法式甜品珠寶盒，龍年限定禮盒自有風采，除了新春氛圍之外，還帶一絲低調品味。

▲龍年設計款伴手禮。（圖／各業者提供）

TWG Tea 龍躍新春茗茶　售價1,430元
茶罐設計則延伸生肖傳統為靈感，以翠綠色搭配鮮紅色金龍，帶點歐洲風的復古味，在傳統龍年設計中獨樹一格，帶點富貴喜氣，盒內以盛品系列（Grand Mode Tea Collection）盛裝，有帝王般的感覺，以手工調配綠茶結合柑橘的風味，寓意也吉祥富貴，目前已於台灣限量上市。

▲龍年設計款伴手禮。（圖／各業者提供）

星巴克節慶禮盒　售價350元至1,180元
以「龍燈喜慶 魚躍新春」設計主題推出多款節慶禮盒，包含長條蛋糕、綜合西式餅乾、精緻茶點，搭配各式精選綜合咖啡禮盒，視覺主體以色彩繽紛的燈籠，與表示祈願意涵的天燈，串連為飛躍空中的龍型意象，象徵吉祥富貴的錦鯉悠遊其中，圓形燈飾既有和諧圓融之意，共有超過16款新春禮盒可選擇，全台600間店隨時都好買，走春需要伴手禮最好用，預計1／18陸續開賣。

▲龍年設計款伴手禮。（圖／各業者提供）

珠寶盒法式烘焙坊 島的祝福　售價680元至780元
邀請「紙上行旅」創辦人鄧彧操刀，以森林中生生不息的龍圖騰為主題進行創作，綠色象徵生機旺盛，白色神龍則散發出潔淨氣息，龍落下的鬃毛與龍鱗，孕育長成茂盛的森林，呼應台灣這座豐饒產糖的美麗島嶼，以及盒中材料堅持使用的台灣糖，「島的祝福」禮盒內容主題分別為黃金費南雪與奶油酥餅。

▲龍年設計款伴手禮。（圖／各業者提供）

關鍵字：

龍年禮盒, 春節, 伴手禮, TWG, 星巴克

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