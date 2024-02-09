6款龍年限定鞋！Nike龍紋Swoosh帥翻　IU同款NB、鬼塚虎「龍吟虎嘯」上腳

記者鮑璿安／綜合報導

新年新氣象，換上一雙新鞋感受濃濃的過年氛圍，《ET FASHION》特別為大家盤點備受矚目的6款龍年全新限定鞋款，集結NIKE、New Balance、adidas等品牌為標誌性設計注入新元素，一次盤點多雙高顏值款式，看一篇就夠！

Nike

▲Nike發佈全新龍騰新年系列，依序為Nike Air Force 1、Nike Invincible 3 。（圖／品牌提供）

Nike發佈全新龍騰新年系列，以潛龍為靈感，重新詮釋了標誌性的NIKE和SWOOSH元素，充滿龍爪、龍紋、龍鱗等喜慶意涵，該系列涵蓋男子、女子和兒童產品。男女款Nike Air Force 1以鞋頭側身龍鱗花紋和祥雲圖案、龍鱗細節設計，鞋舌點綴印花標誌；Nike Invincible 3鞋跟處則帶來了「如有龍助」的點睛設計，Swoosh如閃電般的龍紋，增添辨識度。



New Balance

▲IU示範低飽和度的暖粉色穿搭，鞋款選擇1906R Utility系列「1906NC」 。（圖／品牌提供）

▲2024年新年特別款_M1906NLN 。（圖／品牌提供）





▲BB550VGA 。（圖／品牌提供）

New Balance新年特輯以「穿上NB，步步翻新」為概念，透過話題性的550、跑鞋1906R演繹出全新美學。亞太區品牌大使IU示範低飽和度的暖粉色系穿搭，鞋款則是選擇1906R Utility系列「1906NC」， Utility系列著重於支撐穩定度、鞋面拼接的豐富度。另有清爽白色拼接奶白色「N」徽標的550、銀白拼接的1906R，陪伴你邁向新年。

adidas、adidas Originals

▲adidas 新春限定系列形象照，林柏宏（左）與雷嘉汭 。（圖／品牌提供）

▲ULTRABOOST系列標誌性BOOST中底搭配左右鞋舌龍頭刺繡及金標Logo刺繡 。（圖／品牌提供）

adidas、adidas Originals今年攜手推出全新龍春系列，男款ULTRABOOST系列標誌性BOOST中底搭配左右鞋舌龍頭刺繡及金標Logo刺繡，鞋側三條線上暗藏龍紋反光設計，細節滿滿。而adidas Originals新年限定款帶來SAMBA OG和SUPERSTAR；全新推出的OZGAIA女款運動鞋，採用老爹鞋型打造完美視覺比例，一秒輕鬆增高。

Onitsuka Tiger鬼塚虎

▲Onitsuka Tiger2024年龍年限定系列以響亮的「龍吟虎嘯」字樣貫穿 。（圖／品牌提供）



Onitsuka Tiger2024年龍年限定系列以響亮的「龍吟虎嘯」字樣貫穿，延續品牌最具代表性的MEXICO 66™ 鞋款，改以紅色條紋彰顯農曆新年氛圍；DENTIGRE™ LS 鞋款則是品牌標誌性傳統網球鞋款的現代演繹。DENTIGRE™ LS 以FLYTEFOAM™ PROPEL 中底以提供更好的缓震性和回彈性，均將中華文化中象徵和平與吉祥的红線元素融入設計之中，以流暢的線條感呈現出龍的奔腾姿態。

Dr. Martens





▲Dr. Martens推出嶄新的「YEAR OF THE DRAGON」龍年限定系列1460八孔馬汀靴 。（圖／品牌提供）





▲Adrian流蘇樂福鞋 。（圖／品牌提供）

Dr. Martens推出嶄新的「YEAR OF THE DRAGON」龍年限定系列，重新演繹品牌經典1460八孔馬汀靴與Adrian流蘇樂福鞋，帶來中西合璧的時尚感，1460馬汀靴加入金色細節點綴，鞋頭配有鐫刻龍形圖案的金屬裝飾，輔以刻有「龍」字的金色鞋帶吊飾與鞋眼；流蘇樂福鞋裝點金色扣環，同樣以毛皮材質彰顯龍年限定的獨有氛圍。

PUMA





▲PUMA祭出 PUMA Rider 家族旗下人氣復古鞋款 Rider FV 以及 Style Rider 。（圖／品牌提供）

PUMA祭出 PUMA Rider 家族旗下人氣復古鞋款 Rider FV 以及 Style Rider，以學院新色獨家在台亮相，兩款鞋款皆使用輕量耐磨大底材質搭配超舒適 Rider Foam，加入獨特減震顆粒式鞋底。Rider FV 鞋後跟大膽改以稜角方邊裁型呈現，Style Rider 則以圓弧立體視覺打造流線感，鞋側畫上招牌彎刀並覆蓋於鞋帶孔處，透過多重異材質勾畫出層次感。