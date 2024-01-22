星巴克今起連續兩天好友分享　伯朗咖啡館不限同品項買一送一　

▲星巴克今上班日推買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克持續周一連發，今（1／22）、明（1／23）再推買一送一優惠，消費者上午11點後至店購買特大杯優惠品項，即可享好友分享優惠，伯朗咖啡館今也針對會員推出「不限同品項」買一送一優惠，路易莎黑卡會員上午11點前享咖啡第二杯半價。

星巴克1／22起一連2天推出「呼叫上班好夥伴 好友分享日」，活動日從上午11點至晚上8點時段，消費者至店購買兩杯特大杯風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用門市請參照文末列表。

請注意不優惠品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料均不提供買一送一。

伯朗咖啡館今年1月月底前，也續行「周一會員分享日」優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

路易莎黑卡專屬優惠上午11點前咖啡第二杯半價，超值早餐+1元可升級美式黑咖啡，上午11點後購買飲品加蛋糕，蛋糕可享9折優惠。

星巴克不適用好友分享門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。