fb ig video ETtoday search mobile

趙露思冬季外套穿搭範本！掌握「上厚下薄」穿泰迪熊外套也超瘦

>

實習記者施至真／綜合報導

中國女星趙露思2023年以《偷偷藏不住》再攀人氣高峰，最近又以仙俠劇《神隱》成為話題焦點，長相甜美、個性親切的她，經常在微博、小紅書和粉絲分享生活，隨著天氣轉涼，趙露思也換上保暖外套過冬。無論是毛茸茸的泰迪熊外套、極度保暖的羽絨外套或是時髦大衣，都能打造一眼吸睛的百變造型，尤其是「上厚下薄」穿搭技巧，一秒在人群中脫穎而出！

▲趙露思穿泰迪熊外套超顯瘦。（圖／翻攝微博＠赵露思的微博）

▲趙露思冬季外套穿搭範本，時髦又顯瘦。（圖／翻攝微博@趙露思的微博，下同）

日前趙露思公開一組超溫柔的冬季穿搭，只見她全身以白色和淺咖啡色為配色，毛茸茸的奶茶色泰迪熊外套，外型十分可愛搶眼，還跟上今年秋冬最受矚目的美拉德穿搭潮流。短版設計搭配白色長褲，帶點隨興鬆弛感，卻巧妙強調腰線，完全不用擔心外套上的蓬鬆軟毛讓整體造型太臃腫。

▲趙露思穿泰迪熊外套超顯瘦。（圖／翻攝微博＠赵露思的微博）

▲趙露思穿泰迪熊外套可愛爆擊，上厚下薄穿出顯瘦時尚。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

趙露思運用「上厚下薄」穿搭技巧，延伸腿部視覺線條，除了注意外套長度剛好在及腰處之外，下身長褲也建議選擇修身版型或落地直筒褲，即可穿出比例修長，又散發微微個性的鬆弛感造型。

除了毛茸茸的泰迪熊外套外，澎澎的短版羽絨外套也能使用「上厚下薄」的搭配法，輕鬆兼顧時髦穿搭與保暖需求。

▲趙露思穿泰迪熊外套超顯瘦。（圖／翻攝微博＠赵露思的微博）

想要輕鬆出門時，可以學趙露思隨意披上一件長版大衣，搭配毛帽也能為大衣慵懶造型增添時髦率性感，長版大衣也是趙露思拍戲的標配服裝！另外，在長版大衣外加上綁帶，除了讓腰線更加明顯，簡單搭配高領上衣，就能打造摩登造型。

▲趙露思穿泰迪熊外套超顯瘦。（圖／翻攝微博＠赵露思的微博）

▲趙露思穿長版大衣會在腰間繫上綁帶，凸顯腰線。

►HELLO KITTYＸCA4LA聯名復古帽新年搶收！　Jisoo也愛戴Kitty帽賣萌

►朴敏英《和我老公結婚吧》婆媳關係令人窒息　5招高情商做法教你解套

《ETStar學習雲》開課了
 想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：

趙露思, 穿搭, 冬天穿搭, 外套穿搭, 保暖外套, 上厚下薄

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

LV聯手建築大師Frank Gehry出魚包

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采

台灣魯班鎖登BV形象照

台灣魯班鎖登BV形象照

CITIZEN綠面錶會分辨方位

CITIZEN綠面錶會分辨方位

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

ET Fashion

推薦閱讀

超準心理測驗！從「擠牙膏的習慣」秒看你的精神內耗指數

超準心理測驗！從「擠牙膏的習慣」秒看你的精神內耗指數

星巴克1／22起連兩天買一送一　「不提供優惠品項」變多了

星巴克1／22起連兩天買一送一　「不提供優惠品項」變多了

星巴克今起連續兩天好友分享　伯朗咖啡館不限同品項買一送一　

星巴克今起連續兩天好友分享　伯朗咖啡館不限同品項買一送一　

最適合娶回家的三大星座！TOP 1各種角色切換自如　要持家、孝順全都行 總是存不了錢？日常「5個小習慣」讓你慢慢變有錢 HELLO KITTYＸCA4LA聯名復古帽新年搶收！　Jisoo也愛戴Kitty帽賣萌 星巴克2023年最熱銷飲品排行　最受歡迎星冰樂出爐 超準！憑直覺挑一張最愛的塗鴉　秒測你最近的壓力來源 2024專櫃／開架唇膏新品必收色清單！蘭蔻有棕紅色天花板、YSL#319太美 2024「格雷系穿搭」強勢襲來！高級質感灰如何穿得好看一次教給你　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面