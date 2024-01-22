趙露思冬季外套穿搭範本！掌握「上厚下薄」穿泰迪熊外套也超瘦

實習記者施至真／綜合報導

中國女星趙露思2023年以《偷偷藏不住》再攀人氣高峰，最近又以仙俠劇《神隱》成為話題焦點，長相甜美、個性親切的她，經常在微博、小紅書和粉絲分享生活，隨著天氣轉涼，趙露思也換上保暖外套過冬。無論是毛茸茸的泰迪熊外套、極度保暖的羽絨外套或是時髦大衣，都能打造一眼吸睛的百變造型，尤其是「上厚下薄」穿搭技巧，一秒在人群中脫穎而出！

▲趙露思冬季外套穿搭範本，時髦又顯瘦。（圖／翻攝微博@趙露思的微博，下同）

日前趙露思公開一組超溫柔的冬季穿搭，只見她全身以白色和淺咖啡色為配色，毛茸茸的奶茶色泰迪熊外套，外型十分可愛搶眼，還跟上今年秋冬最受矚目的美拉德穿搭潮流。短版設計搭配白色長褲，帶點隨興鬆弛感，卻巧妙強調腰線，完全不用擔心外套上的蓬鬆軟毛讓整體造型太臃腫。

▲趙露思穿泰迪熊外套可愛爆擊，上厚下薄穿出顯瘦時尚。（圖／翻攝小紅書@趙露思）

趙露思運用「上厚下薄」穿搭技巧，延伸腿部視覺線條，除了注意外套長度剛好在及腰處之外，下身長褲也建議選擇修身版型或落地直筒褲，即可穿出比例修長，又散發微微個性的鬆弛感造型。

除了毛茸茸的泰迪熊外套外，澎澎的短版羽絨外套也能使用「上厚下薄」的搭配法，輕鬆兼顧時髦穿搭與保暖需求。

想要輕鬆出門時，可以學趙露思隨意披上一件長版大衣，搭配毛帽也能為大衣慵懶造型增添時髦率性感，長版大衣也是趙露思拍戲的標配服裝！另外，在長版大衣外加上綁帶，除了讓腰線更加明顯，簡單搭配高領上衣，就能打造摩登造型。

▲趙露思穿長版大衣會在腰間繫上綁帶，凸顯腰線。