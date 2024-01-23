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說・流行／尼龍如何成為Prada關鍵詞？艾瑪華森演繹Re-Nylon、新包款登場

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記者鮑璿安／專題報導

1978年Prada 開創了尼龍包款的先例，四十多年來不斷挑戰傳統，將尼龍使用於配飾與時裝中，2024 年 Prada Re-Nylon 系列形象廣告的推出，由影響力人物Emma Watson （艾瑪華森）與 Benedict Cumberbatch （班奈狄克康柏拜區）出鏡演繹最新單品，《ET FASHION》本篇就來解析尼龍對於Prada 的真正意義，是如何成為流行符號？

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲Prada在1978年由Miuccia Prada帶來了首款黑色尼龍材質後背包，陸續演變成 ECONYL®可再生尼龍紗線材質 。（圖／品牌提供）

Prada在1978年由Miuccia Prada帶來了首款黑色尼龍材質後背包，最初以降落傘所用到的材質為延伸，在當時廣泛使用奢華皮革製包的環境下，掀起顛覆性的嘗試，Miuccia Prada更曾表示：「突然之間，尼龍變得比其他高級時裝面料更令我著迷，我決定將尼龍搬上伸展台，而它也不負所望，挑戰甚至顛覆了時尚界對奢華的傳統固有定義。 時至今日，我仍然著迷於此。」親自攜手尼龍打破了壁壘，創造了實用且低調的典雅風範。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲Prada Re-Nylon 系列包含男女裝及配件，將可持續性做為時裝系列的核心 。（圖／品牌提供）

尼龍因此深深烙印在Prada的DNA當中，也是推動美學變革的重要舉措，品牌於 2019 年推出的Prada Re-Nylon 系列也大獲好評，包含男女裝及配件，將可持續性做為時裝系列的核心。直至今日，尼龍的意義不再僅是柔軟耐用，Prada 所有原生尼龍的生產皆已轉為再生尼龍，系列將從海洋 （如漁網） 和垃圾掩埋場所收集的塑膠，以及來自世界各地的紡織纖維廢料，透過回收與淨化製成再生尼龍，經過複雜的降解與再聚合過程，皆以循環的方式生產，多了永續時尚的價值。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲Re-Nylon 2024形象廣告請到Willy Vanderperre 掌鏡，（依序）演員艾瑪華森與班奈狄克康柏拜區詮釋 。（圖／品牌提供）

最新的Re-Nylon 2024形象廣告請到Willy Vanderperre 掌鏡，演員 Emma Watson (艾瑪華森) 與 Benedict Cumberbatch (班奈狄克·康柏拜區) 詮釋，描繪與聯合國教科文組織 (UNESCO) 對於海洋保護的持續合作 。自 2023 年 7 月起，Prada Re-Nylon 系列 1%的收益將用於支持 Prada 集團與聯合國教科文組織 (UNESCO) 的政府海洋學委員會（IOC），於 2019 年共同推出的教育計劃 SEA BEYOND。

作為Prada關鍵的流行符碼，aespa隊長Karina日前前往米蘭男裝周 Prada 大秀，在米蘭已經搶先拎上Re-Nylon新包，小巧的萬用袋廓形，襯托出Karina的可愛模樣。除了黑色水桶包款，Prada Re-Nylon 系列陸續也帶來棕色調品項，豐富手提包、肩背包等多樣化選擇，搭配上Prada標誌性的三角標誌，緊扣流行和環保議題，實現真正的高度奢華。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲aespa隊長Karina日前前往米蘭男裝周 Prada 大秀，在米蘭已經搶先拎上Re-Nylon新包 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲Prada Re-Edition1978 再生尼龍手提包 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲Prada Re-Edition1978 再生尼龍小巧萬用包 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲Prada Re-Edition1978 再生尼龍後背包 。（圖／品牌提供）

同場加映

LOUIS VUITTON路易威登男裝快閃店於台北遠百信義A13正式揭開帷幕，將帶來新任男裝藝術總監Pharrell Williams上任後首季2024春夏男裝系列，店面設計靈感回溯品牌創立於1888年標誌性的Damier棋盤格，獨家商品包括以Damoflage像素化迷彩棋盤格為主題的貂皮外套、鑲綴LVERS的Courrier Lozine 110硬箱、Pyramide Bisten Damoflage四件硬箱塔、Coffret 8 Montres腕錶收納硬箱；兩款「神秘隱藏版」Malle Courrier 110 Cuivre與Ecrin Cuivre銅製系列硬箱，以及黃色、藍色、紅色及綠色的Malle Pyramide Damier Pop Multicolor四件硬箱塔。

▲▼ LV 。（圖／品牌提供）

▲路易威登2024春夏系列男裝快閃店。（圖／品牌提供）

▲▼ LV 。（圖／品牌提供）

► 說・流行／2023時尚界10大事：迷你裙之母離世、Phoebe Philo極簡神話回歸

關鍵字：

說流行, Prada, Re-Nylon, 可持續時尚, 環保, 再生尼龍

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