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COS雲朵包進化「超萌可頌包」　溫柔奶茶色魅力值破表、寶寶藍爆擊少女心

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實習記者施至真／綜合報導

H&M集團高端副牌COS的雲朵包，自從被BLACKPINK成員Jennie帶火後，熱潮持續在全球延燒，日前秋冬新款才剛換上全新高級皮革面料，今年COS更推出新款「Ripple Crossbody可頌包」，結合雲朵包的蓬鬆設計及可頌造型，魅力值破表，可愛程度更是讓少女心受不了！

被韓女團BLACKPINK成員Jennie帶火的COS雲朵包，早已紅透半邊天，軟綿、蓬鬆的外型搭上療癒系風潮，無論是方便實用的尺寸，還是時尚與可愛兼具的外型，都深受一票粉絲喜愛。2024年初COS更推出一款全新包款，名為「Ripple Crossbody」，將雲朵包軟萌的造型做延伸，包面選用自帶皺摺的布料，絎縫則以傘狀為設計，外型輪廓乍看宛如「可頌麵包」，十分俏皮可愛。

▲cos包。（圖／翻攝cos官網）

▲COS新款Ripple Crossbody可頌包可愛度破表，寶寶藍爆擊少女心。（圖／翻攝COS官網，下同）

▲cos包。（圖／翻攝cos官網）

▲使用回收貝殼再製而成的質料，細節滿滿。

「Ripple Crossbody可頌包」除了經典黑色外，可愛療癒的寶寶藍色想必會成為爆款！除了使用回收貝殼再製而成的質料，這回也同步推出皮革面料，包括質感黑，以及散發高級時髦感的溫柔奶茶色，外型十分吸睛，絕對也是本次新品的潛力股。

▲cos包。（圖／翻攝cos官網）

▲皮革面料質感滿分，背上身非常高級。

▲cos包。（圖／翻攝cos官網）

▲皮革材質做工細膩，細節控會愛。

說到可頌包，一定會想到法國品牌「LEMAIRE」，以簡約俐落的線條與隨興鬆弛的包型設計，席捲明星、網紅們的社群平台，就連BLACKPINK Jennie、(G)I-DLE宋雨琦、王淨都搶背。實用大容量與獨特外型，也讓LEMAIRE可頌包圈粉無數！

UNIQLO抽繩肩背包推出後人氣也不輸半月包，束口袋結合翻蓋包的設計，從大尺寸到小尺寸容量都很好裝，搭配各式風格都很有個性，近期在官網上架了改版的抽繩肩背包，細看與原版的沒有太大不同，但底部輪廓從橢圓變為方正設計，手袋內側新增拉鍊小袋，收納空間又更放大，一上市就獲得許多店員好評推薦，紛紛背上示範穿搭靈感，共有4個配色，咖啡色與橄欖綠值得入手。

▲UNIQLO包 。（圖／翻攝自官網）▲UNIQLO包 。（圖／翻攝自官網）

▲UNIQLO抽繩肩背包，NT$990。（圖／翻攝自UNIQLO官網，下同）

▲UNIQLO包 。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

COS, 雲朵包, 可頌包, LEMAIRE, jennie同款

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