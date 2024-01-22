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巴黎男裝周／Nigo謝幕彩蛋預告合作Nike？KENZO翻玩傳統和服、超潮柔道腰帶

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記者鮑璿安／綜合報導

日本潮流教父Nigo執掌KENZO以來備受矚目，品牌2024秋冬新作在巴黎男裝周發表，本次延續中西方交融的基調打造出百搭萬用衣櫥，日本傳統文化中的和服玩轉出百搭廓形、柔道腰帶貫穿全系列。而最終謝幕時，Nigo本人更以驚喜彩蛋方式間接預告了與Nike的合作。

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲巴黎時尚領域中融入非西方元素 。（圖／品牌提供）

KENZO 2024秋冬女裝和男裝系列，大秀選址於巴黎的法國國家圖書館（Bibliothèque nationale de France）舉行，藝術總監Nigo認為在巴黎時尚領域中融入非西方元素，是品牌創辦人高田賢三先生（Kenzo Takada）以及他實踐設計的重要關鍵，另一大靈感則取自電影《星際大戰》，不難想像本季根植於日本傳統的基礎上，巧妙貫穿科幻風貌成為看點。

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲▼kenzo 。（圖／品牌提供）

▲日式質感花紋或是柔道腰帶貫穿 。（圖／品牌提供）

Nigo習慣將KENZO標誌性的虎頭圖騰一一縮小，或許讓Logo控失望，卻更能夠將視線聚焦在服飾細節花紋中，本次出現的Marguerite圖案以日本傳統應用於包裹布的karakusa圖案為靈感，以印花和串珠形式呈現。The Star Tiger圖案源自十五世紀和服江戶小紋的微小點，大大發揚了傳統刺繡工藝。而服裝廓形持續走向多樣化，柔道腰帶貫穿全系列，和服外套融入武士披風的線條，甚至改以拼接的尼龍、丹寧布料。以日本消防員夾克的木版印刷為靈感的編織、科幻小說中女性英雄的斗篷褶裙，結合經典飛行夾克、工裝套裝，在實穿層面上發揮精良剪裁功底。

Nigo明星設計師光環加持下，本人就是看頭，大秀謝幕時他身穿一件融合NIKE標誌性Swoosh與個人Nigo字樣的T恤，由此線索間接證實 Nigo與 adidas的合作已經告終，或許可期待與NIKE的更多聯名合作？

► 巴黎男裝周／LV驚喜聯名Timberland出黃靴　王嘉爾、林俊傑看秀前抱緊緊

關鍵字：

巴黎男裝, KENZO, Nigo, 秋冬系列, 藝術

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