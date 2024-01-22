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夜間肌膚修護全啟動！彩虹藻、岡維拉玫瑰助陣對抗老化

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

充足的睡眠更不僅僅是休息補充體力，更有助於身體的修復，腦神經、免疫系統都可以更加健康之外，肌膚也會趁著這個時間修補白天受到的損傷，看準夜間肌膚修護的自然機制，若是能輔以保養品的有效成分，更可以達到全方位的逆齡抗老，以下就盤點多款夜間保養，睡前使用效果更加倍。

＃sisley 璀璨鑽白夜間水光晶凝露，50ml、售價7500元

▲sisley,dior,迪奧,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

瞄準夜間肌膚自主排凈時刻，sisley從法國布列塔尼島發現彩虹藻類萃取，可以在晚上喚醒肌膚噬黑喚白機制，搭配野生百里香、維生素B3、天然紅沒藥醇等成分，透過階段性的層層作用，在注入白皙能量的同時加強舒緩效果，加上葵花籽油、乳木果油、植物角鯊烷等頂級植物精萃，運用天然成分加強肌膚保濕鎖水，全方位白皙透亮。

＃迪奧 精萃再生午夜玫瑰霜，50ml、售價23000元

▲sisley,dior,迪奧,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

迪奧美妍專家20年來都將聚焦在逆轉肌齡的最新科技與研究，不僅發現夜間是倒轉時刻的關鍵，根據皮膚科學研究年會（CARD）研究顯示，隨著年齡增長，高達80％的肌膚夜間修護力將被弱化，因此逐年累月增加，導致肌膚老化。

▲sisley,dior,迪奧,保養,抗老,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在2024年，美顏專家們在迪奧最頂級的精萃再生花蜜系列中，發現主成分「岡維拉玫瑰」會在夜間會釋放更多高效活性因子，因此，特別選在午夜時分手工採摘，運用獨家技術淬煉出午夜玫瑰胜肽複合物，搭配8道溫控萃煉製程與8重推進滲透科技，歷時近900小時及182次嚴謹測試，終於誕生全新精萃再生午夜玫瑰霜，一抹綻放夜間極致美肌。

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關鍵字：

sisley, dior, 迪奧, 保養, 抗老

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