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好想變有錢！專家透露成為富人4大途徑　成功率最大竟是投資儲蓄

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文／Workworks職場人

美國商業雜誌《富比士》每年都會公布全球前四百大富豪排行，其中約有七成都是「白手起家」的第一代創業家，《富比士》分析，相較於天生富人，在中產階級家庭成長、受教育的人躋身富人行列的機率更高，究竟沒有繼承金湯匙的他們，到底是怎麼成為有錢人的呢？本篇將根據《月薪族的閱讀致富計劃》，帶領職場人們一起來看看成為有哪些途徑呢？

成為富人四種方法

1.投資儲蓄型

「有些人是選擇存到一筆初始本金後，讓自己成為投資者」根據研究顯示約有百分之三十二的人仰賴「投資儲蓄」致富，選擇這條路的人多半是初期年薪落在七萬美元（約台幣200萬起）的中產階級，或是那些靠著簡約生活積攢鉅額本金的人，對於投資儲蓄型的人來說，無論從事哪種行業，儲蓄和投資都是他們生活的一部分，作者也分享「透過投資儲蓄看似容易，但選擇此途徑的人必須節儉，避免過度消費，並且嚴格遵守自己訂下的用錢規則」。

  好想變有錢人！美國專家透露成為富人4大途徑，「這招」成功率最大！

▲研究顯示約有百分之三十二的人仰賴投資儲蓄致富。（圖／取自免費圖庫pexel，下同）

2.追求夢想型

有夢最美、希望相隨！職場人們身旁有追求夢想型的朋友嗎？有些人追求並全力投入想完成的事，進而成為有錢人，像是創業、追求進入演藝圈或作者的夢想而致富，乍看之下，做自己喜歡的事雖然有趣又有意義，但實際上工作和生活間的界限會變得模糊，甚至在工作穩定之前可能面臨沒有固定收入的階段，也很難斷定自己是否會成功，根據研究顯示，約有百分之二十八的富人成功是仰賴追求夢想型態。

好想變有錢人！美國專家透露成為富人4大途徑，「這招」成功率最大！

3.勤奮耕耘型

普通上班族嚮往成為有錢人的途徑，就是得在職涯中不停升遷，第三種勤奮耕耘型是一條除了為公司奉獻熱情與能量外，還得傾注投入工作的道路，倘若剛步入職場的菜鳥員工，想晉升到高階管理階層的話，職場人們需要展現自己對於公司來說不可或缺的價值，同時也必須建立堅強的人脈，以利於獲得公司的看重，根據顯示約有百分之三十一的富人透過此途徑取得財富。

4.事業人才型

「專業人才型」意指以專業知識和技術，在特定領域取得優越地位的人，雖然這些天賦並非是這些行業的必要條件，但成功通常需要花費長時間的學習歷程，簡單來說需要付出大量的金錢和時間，考取相關職業執照與累積工作經歷等，根據調查，有百分之十九的富人屬於事業人才型，其中又以醫師及律師的比率最多。

無論職場人們嚮往選擇哪條路成為有錢的人途徑，都應該將此視為一種方法，並非是唯一的目標，以上四種途徑的分享，皆為在生活中努力奮鬥才能取得的成果。

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 有錢人, 富有

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