5個必學拍照姿勢！低頭「看不見臉」也超有fu　走春輕鬆有美照

▲拍照姿勢有做有差。（圖／翻攝IG ashevillefashionstylist／viktorija_bieliune）

記者蔡惠如／綜合報導

有人一準備拍照就尷尬癌發作，也許是平日不常擺姿勢的關係，春節假期跟家人出遊，不免俗的總要拍一些打卡照，生活網站《Cappuccino and Fashion》從Instagram上收集幾個拍照姿勢建議，即便是一般人也可以輕鬆上手，就趁今年出遊來張打卡美照吧。

對鏡自拍

如果在旅館或家中有一面大鏡子，正好是練習擺POSE的好機會，對著鏡子自拍可以隨時微調自己的狀況，記得要將腳面向鏡子往前伸展，這樣會讓腿更長，將腿交叉讓視覺更平衡，且手的線條別太僵硬，輕鬆地擺在膝蓋上或地面就很好。

善用手提包

如果你常攜帶一個小包，記得把它當成完美的道具，輕輕地甩動它可以達到一個更動感的畫面，很適合呈現當天的服裝，不需一定要在走路時拍攝，可以將一隻腳往前或側邊移動，試著多按幾下快門就能拍到好照。

低下頭

若你有一頂不錯的帽子，這是相當時尚的姿勢，但需要配合下半身的動作，試著站出很酷的姿態，有機會能獲得一張很好的照片，此外很適合總是不知道要如何擺表情的拍照者，既然大家看不到你的臉或表情，不如試試更戲劇性的肢體語言吧。

靠在門上或牆上

有一扇門或一面牆做依靠，會激發你更多靈感，可用比較柔軟的線條試著靠在牆邊，並隨著穿搭擺出更多姿勢，讓周邊的環境變成拍照的道具之一，也可呈現出更多概念。

回頭看

在要強調大景觀的照片中，可以用回頭看的姿勢增加更多趣味性，不一定要全部轉頭，露出一半的臉龐也很不錯，甚至也能有人牽你的手來張甜蜜照。